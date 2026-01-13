　
地方 地方焦點

鄭麗文赴大溪頭寮陵寢追思　自我期許「用對的人做對的事」

記者沈繼昌／桃園報導

今（13）日是蔣故總統經國先生逝世38周年，國民黨主席鄭麗文率黨內官員前往桃園市大溪區頭寮陵寢謁陵追思。鄭麗文表示，國家處境特別艱難，國際環境詭譎多變，在經國先生靈前期許自己能追隨其精神，希望在未來2、3年突破現狀，讓中華民國穩健地走下去；此外，鄭麗文也痛批政府關稅談判從頭到尾都是黑箱，台灣政府沒有向國會、國民報告，台灣就是任人宰割、處置狀態，對台灣權益與國格傷害最深。

▲國民黨主席鄭麗文今天上午赴大溪頭寮向故總統經國先生陵寢謁陵追思。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席鄭麗文今天上午赴大溪頭寮向故總統經國先生陵寢追思獻花。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭麗文今天一早率黨內高層赴大溪頭寮向蔣故總統經國先生陵寢追思致敬，陪同者包括3位副主席、桃園市副市長蘇俊賓、立委萬美玲與桃園市黨部等人士。鄭麗文指出，蔣經國過去的風範、偉大事蹟都是這一代國民黨追隨學習的對象，今天率領中央黨部與桃園地方黨部人士陪同來謁陵。現在國家處境特別艱難，國際環境詭譎多變，希望今天能再一次重新回顧思考蔣經國帶給大家的偉大遺產，學習他的精神。

▲國民黨主席鄭麗文今天上午赴大溪頭寮向故總統經國先生陵行九十度鞠躬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席鄭麗文今天上午赴大溪頭寮向故總統經國先生陵寢九十度鞠躬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭麗文認為，自己一向希望前輩能給她更多的勇氣和智慧，但今天前來追思蔣經國，在內心中自我期許，希望能追隨蔣經國「用對的人做對的事」，過去中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗，不但順利挺過來，還創造傲視全球的民主和平轉型政治奇蹟，第一波成為亞洲四小龍的經濟奇蹟，第二波再創造護國神山高科技半導體王國，因此即便環境如此艱巨，台灣依舊能創下各項傲人奇蹟。

對於「紐約時報」（New York Times）引述數名知情人士說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電對美投資至少將再建5座半導體廠等議題傳出。

▲國民黨主席鄭麗文受訪時痛批政府在關稅談判從頭到尾都是黑箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席鄭麗文受訪時痛批政府在關稅談判從頭到尾都是黑箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對關稅議題，鄭麗文痛斥，很遺憾所謂關稅談判已經超過一年時間，政府從頭到尾都是黑箱，沒有任何訊息，國人只能從國際媒體甚至是八卦消息、小道消息窺探一二。過程中，政府不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有向台灣所有會被衝擊相關產業討論、說明跟溝通，所有的台灣社會都被蒙在鼓裡且不得而知。「直到今天，民進黨政府仍舊是我行我素，沒有辦法對台灣社會有任何的交代。所以今天身為最大的在野黨，如何保護台灣的產業、如何因應嚴峻的挑戰？國民黨也是在一個完全黑箱的狀態裡頭，所以這是一件非常令人遺憾的事情。」

▲國民黨主席鄭麗文今天上午赴大溪頭寮向故總統經國先生陵寢謁陵後，與地方黨部人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席鄭麗文今天上午赴大溪頭寮向故總統經國先生陵寢謁陵後，與地方黨部人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

紐時報導美國川普政府與台灣接近達成一項貿易協議，美方計劃將對台灣輸美商品的關稅稅率由20%降至15%，與日本、韓國等亞洲盟國看齊。藍委賴士葆今（13日）受訪時也大讚，這當然是很大的成功。國民黨主席鄭麗文則痛批黑箱、可憐。民進黨回應，遺憾鄭麗文卻又急著唱衰台灣，是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

藍農曆年前完成新北提名　鄭麗文：再與黃國昌協商或比民調

藍農曆年前完成新北提名　鄭麗文：再與黃國昌協商或比民調

蔣自認台灣人　鄭麗文：我們也是中國人

蔣自認台灣人　鄭麗文：我們也是中國人

關鍵字：

鄭麗文頭寮謁陵經國先生逝世38周年關稅議題黑箱

