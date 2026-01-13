台南新任副市長姜淋煌宣誓就職　黃偉哲期許發揮專長強化治理

▲台南市政府13日舉行宣誓典禮，新任副市長姜淋煌正式就職，由市長黃偉哲監誓。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府13日於市政會議中舉行新任副市長姜淋煌宣誓就職典禮，由市長黃偉哲擔任監誓人。黃偉哲期勉姜副市長上任後發揮所長，並期許三位副市長、秘書長及三位副秘書長等府層主管同仁攜手合作，持續強化市政治理基礎，回應市民對城市發展的期待。



黃偉哲表示，此次人事調整係因應《地方制度法》第55條修正後的新規定，直轄市得增設一位副市長，並同步新增一位副秘書長。市府經過審慎評估人選歷練與專業背景，期盼透過適才適所的安排，為城市規模擴大、國際競爭合作及日益複雜的市政治理挑戰，提前布局。



黃偉哲指出，台南從過去到現在，在城市發展上已出現明顯蛻變，正站在國內外競爭的重要轉捩點。他強調，近來多個友誼城市及國際友人來訪，對台南的軟硬體建設均留下深刻且正面的印象，未來要持續深化並轉化為實質成果，有賴市府團隊更緊密的分工與合作。



人事處指出，新任副市長姜淋煌長期深耕地方行政體系，歷練完整，在民政及地方自治領域累積豐富實務經驗，對基層脈動與制度運作具有高度掌握能力。未來在統籌跨局處協調與政策執行上，可迅速發揮即戰力，成為市府團隊穩定而可靠的支撐力量。



此外，同日宣誓就職的新任副秘書長林榮川，具備都市規劃、水利工程及產業發展等跨域行政背景，歷任中央與地方多項重要職務，對大型建設計畫推動與跨局處整合經驗豐富，有助於提升市政建設的整體規劃、進度掌握與溝通效率。