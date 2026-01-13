　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園保時捷左轉沒禮讓！直行機車攔腰撞上　騎士骨折送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市勞姓婦人昨（12）日晚間駕駛白色保時捷轎車行經蘆竹區南山路欲左轉長安路，與直行機車發生碰撞，導致黃姓騎士當場人車倒地；蘆竹警消據報到場處理，黃姓騎士腿部骨折且有多處擦挫傷勢，勞姓婦人則未受傷，警方為2人實施酒測，均無酒精反應，黃姓騎士送醫治療後幸無生命危險。警方初步研判轎車左轉未禮讓直行車導致肇事，但真正肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市勞姓婦人昨晚駕駛保時捷轎車行經蘆竹區南山路左轉長安路，與黃姓機車騎士發生碰撞，圖為碰撞監視畫面。（圖／蘆竹警方提供）

▲勞姓婦人昨晚駕駛保時捷轎車行經蘆竹區南山路左轉長安路，與黃姓機車騎士發生碰撞。（圖／蘆竹警方提供，下同）

蘆竹警方指出，昨晚6時許，55歲的勞姓婦人駕駛白色駛保時捷轎車，行經蘆竹區南山路欲左轉長安路，不慎與直行的62歲黃姓機車騎士發生碰撞，黃姓騎士當場人車倒地，蘆竹警方據報後會同消防人員到場處理，黃姓騎士腿部骨折且有多處擦挫傷勢，勞姓婦人則未受傷，但飽受驚嚇。

▲桃園市勞姓婦人昨晚駕駛保時捷轎車行經蘆竹區南山路左轉長安路，與黃姓機車騎士發生碰撞，救護人員到場為騎士施救。（圖／蘆竹警方提供）

▲救護人員到場為騎士施救。

員警為2人實施酒測，均無酒精反應，黃姓騎士送往林口長庚醫院救治後幸無生命危險，但保時捷轎車車身被撞出凹痕，機車則嚴重受損，至於肇事原因初判為保時捷轎車左轉未禮讓直行車為主要肇事原因，但仍需經警方鑑定調查釐清。

▲桃園市勞姓婦人昨晚駕駛保時捷轎車行經蘆竹區南山路左轉長安路，與黃姓機車騎士發生碰撞，保時捷車身出現嚴重凹痕。（圖／蘆竹警方提供）

▲保時捷車身出現嚴重凹痕。

蘆竹警分局呼籲，汽機車用路人行經路口時務必減速慢行，並遵守交通規則，轉彎車應禮讓直行車先行，以確保行車安全。肇事保時捷車款為Panamera，新車入門價格為524萬元至632萬元，若為GTS/4S E-HYBRID，入門款則在760萬至989萬元之間。

▲桃園市勞姓婦人昨晚駕駛保時捷轎車行經蘆竹區南山路左轉長安路，與黃姓機車騎士發生碰撞，警消在現場處理。（圖／蘆竹警方提供）

詐團黑吃黑劫113萬詐款　5嫌下場曝光

詐團黑吃黑劫113萬詐款　5嫌下場曝光

以邱姓男子為首的5人，去年3月間以不明管道得知，林姓車手在蘆竹區某科技公司收取113萬元詐欺款項後，趁機以辣椒水劫走113萬後，5人分別驅車逃離，其中4人最後仍被蘆竹警方循線查緝到案，趁隙逃離的張男事後仍被查緝到案；桃檢偵結依加重強盜罪嫌將張男追加起訴。

美女參選人競選布條慘被刺破雙眼

美女參選人競選布條慘被刺破雙眼

莽男徒手毆打+辱罵清潔隊員五字經　結局出爐

莽男徒手毆打+辱罵清潔隊員五字經　結局出爐

機車雙載自摔2女受傷　險摔進溝裡

機車雙載自摔2女受傷　險摔進溝裡

36歲男搶劫機車未遂！警方快速出動處理

36歲男搶劫機車未遂！警方快速出動處理

