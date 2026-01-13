　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 高市早苗據報將於23日宣布解散眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗傳出將在本月23日通常國會開議當天宣布解散眾議院，台灣駐日代表李逸洋對此發文分析，認為高市此舉並非追求大勝，而是以自民黨在眾院「單獨過半」為務實目標，藉此擺脫目前執政聯盟僅以1席之差勉強過半的困境。

《共同社》披露：選舉日程鎖定2月投開票

《共同社》13日引述消息人士指出，高市早苗已向自民黨高層表達有意解散眾院，計畫近期正式對外宣布。此舉將使自民黨與執政夥伴日本維新會進入臨戰狀態，在野陣營也加速選戰準備。若解散成真，選舉日程目前鎖定1月27日公告、2月8日投開票或2月3日公告、15日投開票，也將是2024年10月以來首次眾院大選。

高市支持率78.1%處蜜月期　在野批政治空白

李逸洋分析，《讀賣新聞》日前以獨家報導披露解散消息並非憑空臆測，而是執政黨高層刻意釋出訊號。維新會黨魁吉村洋文更稱，「感覺政治將邁入下一個階段」，顯然對解散並不意外。且日本總務省已第一時間通知全國各地方自治體，以儘速展開選舉相關準備作業。

李逸洋提到，高市自去年10月就任以來，支持率始終維持在7成上下。JNN最新民調更顯示，高市內閣支持率達78.1%，較上月再上升2.3個百分點，仍處於3至6個月蜜月期。但在野黨批評，「開議即解散」將導致2025會計年度預算案無法如期完成審議，恐造成「政治空白」。

執政僅1席過半　政策推動處處妥協

他分析，目前自民黨與維新會在眾院僅握有233席，剛好過半數，參院則不足6席，導致政策推動處處需要妥協，高市主張的「積極財政」與「強韌經濟」路線難以按照自身理念大力推動。

加上中國近期擴大經濟施壓，尤其在稀土等軍民兩用物資管制上衝擊顯著，以及美國前總統川普預定4月訪中，高市規劃3月先訪美會晤，都需要更穩固的執政基礎作為後盾。

233席單獨過半就算勝利　採「中標」更務實

李逸洋指出，若自民黨能在眾院取得233席單獨過半，執政情況會比目前好很多，雖有人認為若無法恢復到前首相石破茂選前的256席就不算勝利，但這是採取「高標」檢驗，以目前內外嚴峻情勢來看，採取「中標」更為務實。

他認為，「若是如此，何不放手一搏？」即使眾院選舉結果只是剛好過半，屆時與維新會、甚至國民民主黨都更容易談聯合政府，將大大改善執政困境，「那才是真正高市首相時代的來臨！」

01/11 全台詐欺最新數據

日本熊本縣知事木村敬首訪台南拓展產業觀光合作

日本熊本縣知事木村敬首訪台南拓展產業觀光合作

日本熊本縣知事木村敬率團於13日蒞臨台南市政府拜會市長黃偉哲，這也是木村知事首度正式訪問台南，新聞及國際關係處處長蘇恩恩、觀光旅遊局局長林國華陪同與會，雙方繼2025年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後再度會面，皆期待藉由直飛航班啟動更全面、具體的交流合作。

「高市交易」席捲市場！日圓逼近159創一年半低點　日股刷新高

「高市交易」席捲市場！日圓逼近159創一年半低點　日股刷新高

李在明：南韓不介入「台灣有事」問題

李在明：南韓不介入「台灣有事」問題

高市早苗解散國會3原因　媒體人曝「與台灣有關」

高市早苗解散國會3原因　媒體人曝「與台灣有關」

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

關鍵字：

日本高市早苗解散眾議院自民黨大選

讀者迴響

