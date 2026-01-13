男控遭加油站列黑名單　站方：他在女廁抽菸還嗆「等你下班」

▲桃園市一名男子去年9月在大園區加油站加油時卻進入女廁抽菸。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子去年9月在大園區某加油站加油時，進入女廁抽菸被員工察覺制止，雙方現場起口角爭執，事後男子在網路PO影片質疑站方為何阻擋特定人士加油，還誣陷說客人都在女廁？站方則回應，男子疑似在女廁抽菸，員工出面制止，但男子事後對員工咆哮，還怒嗆「我等你10點下班」等語；大園警方指出，加油站員工於去年9月間發生口角，加油站員工不滿遭辱罵，於10月28日至大園派出所提出妨害名譽、恐嚇告訴，警方已依規定受理，並函報桃園地檢署偵辦。

這名男子事後在臉書《桃園爆報》發文指出，桃園市大園區某加油站員工除騷擾客人加油，還挑釁意味濃厚，告知「下次不予歡迎進入加油站，將會張貼公告並禁止特定車牌進站加油」，還稱「這是私人土地、私人企業有權不歡迎你這個客人」，質疑加油站於營業中，還提供其他車輛正常加油服務，並非因設備維修、油料不足或營業中止等客觀事由，為什麼會阻擋特定人士，並限制其加油，且誣陷客人每次都在女廁抽菸等語。

站方則發聲明指稱，去年9月28日晚間，男子至加油站使用廁所，女性員工欲進入女廁如廁時，發現廁所內有菸味，遂敲門詢問但惟未獲回應。員工隨即通報另一名男性員工查看，確認女廁有抽菸情形，2人依站方流程至女廁外查看，仍未得到回應。站方主管隨後到場等候，該名男子自女廁走出，主管詢問男子為何在女廁吸菸，該男子僅表示「你們員工憑什麼罵我」，還與查看之男員工發生爭執，男子事後對員工怒嗆「我等你10點下班」等語，隨後離開現場。

▲桃園市一名男子去年9月在大園區某加油站加油時與員工起口角，事後還怒嗆員工。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

據指出，該名男子事後駕車進入站方洗車區，對男員工大聲咆哮，並以侮辱性言語辱罵，男員工全程未予回應。站方鑑於男子情緒激動，並持續對員工進行言語辱罵，當班主管基於現場秩序維護及員工人身安全考量，表示拒絕提供服務，該男子隨後回嗆「你們是公營事業不能拒絕我」，因雙方無法理性溝通，主管遂以現場暫停營業為由，請其離開。因男子言語涉及威脅，且對2名未成年員工嗆聲「等你下班」等內容，已涉及人身安全疑慮，站方主管隨即前往派出所備案。

大園警方表示，該加油站員工於去年9月29日晚間6時許，發現男子疑似在女廁抽菸，上前關切時雙方發生口角糾紛，加油站員工不滿遭辱罵，後續於10月28日至大園派出所提告妨害名譽、恐嚇等告訴，警方已依規定受理報案，製作筆錄後函送桃園地檢署偵辦。