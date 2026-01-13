　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵　黃偉哲探班力邀訪空山祭

▲新加坡大胃王網紅Zermatt Neo挑戰一次吃下30碗小公園擔仔麵，黃偉哲市長到場探班加油。（記者林東良翻攝，下同）-

▲新加坡大胃王網紅Zermatt Neo挑戰一次吃下30碗小公園擔仔麵，黃偉哲市長到場探班加油。（記者林東良翻攝，下同）-

記者林東良／台南報導

在YouTube擁有348萬訂閱的新加坡知名大胃王網紅Zermatt Neo，近日造訪台南拍攝美食挑戰影片，其中一站選在米其林必比登推薦、超過70年歷史的老字號「小公園擔仔麵」，挑戰一次吃下30碗擔仔麵。台南市長黃偉哲特地前往探班，為挑戰加油打氣，也把握機會向國際觀眾行銷台南美食與觀光亮點。

黃偉哲除送上台南特產「卡蜜拉」哈密瓜、柚子果汁等伴手禮，還熱情邀請Zermatt Neo安排時間參訪年度盛事「龍崎光節—空山祭」，盼透過Zermatt的國際影響力，讓更多新加坡及海外觀眾認識不一樣的台南。這支30碗擔仔麵挑戰影片，已於今（13）日晚間8點在Zermatt Neo的YouTube頻道上架。

▲新加坡大胃王網紅Zermatt Neo挑戰一次吃下30碗小公園擔仔麵，黃偉哲市長到場探班加油。（記者林東良翻攝，下同）-

黃偉哲表示，感謝Zermatt Neo選擇台南作為美食取材城市，透過YouTube及各大社群平台，將台南小吃的獨特魅力介紹給國際旅客，吸引粉絲實際走進台南、品嚐美食、感受城市文化，進一步提升國際旅遊能見度。
他也提到，台南近年屢獲國際媒體肯定，2024年獲CNN評選為「全球最值得造訪的24個地點之一」，並入選英國《國家地理旅遊》雜誌「全球30個最酷景點」，2025年再獲英國《Time Out》雜誌列為亞洲最佳旅行地之一，顯示台南不只是美食之都，更是具國際吸引力的觀光城市。

▲新加坡大胃王網紅Zermatt Neo挑戰一次吃下30碗小公園擔仔麵，黃偉哲市長到場探班加油。（記者林東良翻攝，下同）-

Zermatt Neo是新加坡極具影響力的大胃王YouTuber，經營頻道近20年，記錄各式大胃王挑戰。他表示，自己特別喜歡街邊小吃，也樂於了解每一家小吃背後的故事，這次挑戰30碗小公園擔仔麵，對他來說是難得又特別的體驗，也很感謝黃偉哲市長親自到場關心。
挑戰過程中，黃偉哲也向Zermatt Neo介紹台南擔仔麵的歷史由來與美味關鍵。由於Zermatt過去曾在新加坡收到黃市長贈送的哈密瓜，香甜滋味讓他與父親念念不忘，這次得知Zermatt再度來台南，黃偉哲特地準備「卡蜜拉」哈密瓜讓他帶回與家人分享，也讓Zermatt直呼驚喜。

▲新加坡大胃王網紅Zermatt Neo挑戰一次吃下30碗小公園擔仔麵，黃偉哲市長到場探班加油。（記者林東良翻攝，下同）-

市府指出，Zermatt Neo此次美食行程，除擔仔麵外，也體驗多項台南經典小吃，包括米其林入選推薦肉燥飯、蝦仁肉圓等，展現台南深厚的小吃文化。


此外，被網友譽為「全台最美山林燈節」的「龍崎光節—空山祭」，展期至今年3月1日，以虎形山公園為主要展場，透過光影與聲音串聯步道、河谷與觀景台，打造隨行走節奏流動的山林光影藝廊，市府也誠摯邀請國內外旅客親自走訪，感受台南夜間山林的獨特魅力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

台南新任副市長姜淋煌宣誓就職　黃偉哲期許發揮專長強化治理

愛心年菜第7年上路　雲林寒冬送暖助1500戶過好年

鄭麗文赴大溪頭寮陵寢追思　自我期許「用對的人做對的事」

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

台南新任副市長姜淋煌宣誓就職　黃偉哲期許發揮專長強化治理

愛心年菜第7年上路　雲林寒冬送暖助1500戶過好年

鄭麗文赴大溪頭寮陵寢追思　自我期許「用對的人做對的事」

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

【妹妹徒手打小強】嚇瘋拿給媽之後她也跟著一起尖叫XD

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

弱勢生活補助金今年加碼發放

北港媽祖盃邁入第4屆　全國近4400名桌球小將參賽

更多熱門

相關新聞

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

農曆春節將近，為防範事業單位在歲修或趕工期間因疏忽職場安全而釀成職災，台南市政府啟動「2026年度大台南春安聯合檢查」，市長黃偉哲13日前往志鋼金屬股份有限公司，主持聯合檢查啟動暨安全觀摩儀式，宣示市府將強力督促事業單位落實職業安全衛生防災作為，全面守護勞工職場安全。

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南蜜棗首銷新加坡！黃偉哲力推冬季優質水果拓展國際市場

台南蜜棗首銷新加坡！黃偉哲力推冬季優質水果拓展國際市場

選前最後衝刺！林俊憲車隊市區掃街黃偉哲籲市民做出最好選擇

選前最後衝刺！林俊憲車隊市區掃街黃偉哲籲市民做出最好選擇

南高屏同盟！黃偉哲高雄力挺賴瑞隆

南高屏同盟！黃偉哲高雄力挺賴瑞隆

關鍵字：

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰擔仔麵黃偉哲探班空山祭

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面