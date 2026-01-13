新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵　黃偉哲探班力邀訪空山祭

▲新加坡大胃王網紅Zermatt Neo挑戰一次吃下30碗小公園擔仔麵，黃偉哲市長到場探班加油。（記者林東良翻攝，下同）-

記者林東良／台南報導

在YouTube擁有348萬訂閱的新加坡知名大胃王網紅Zermatt Neo，近日造訪台南拍攝美食挑戰影片，其中一站選在米其林必比登推薦、超過70年歷史的老字號「小公園擔仔麵」，挑戰一次吃下30碗擔仔麵。台南市長黃偉哲特地前往探班，為挑戰加油打氣，也把握機會向國際觀眾行銷台南美食與觀光亮點。

黃偉哲除送上台南特產「卡蜜拉」哈密瓜、柚子果汁等伴手禮，還熱情邀請Zermatt Neo安排時間參訪年度盛事「龍崎光節—空山祭」，盼透過Zermatt的國際影響力，讓更多新加坡及海外觀眾認識不一樣的台南。這支30碗擔仔麵挑戰影片，已於今（13）日晚間8點在Zermatt Neo的YouTube頻道上架。

黃偉哲表示，感謝Zermatt Neo選擇台南作為美食取材城市，透過YouTube及各大社群平台，將台南小吃的獨特魅力介紹給國際旅客，吸引粉絲實際走進台南、品嚐美食、感受城市文化，進一步提升國際旅遊能見度。

他也提到，台南近年屢獲國際媒體肯定，2024年獲CNN評選為「全球最值得造訪的24個地點之一」，並入選英國《國家地理旅遊》雜誌「全球30個最酷景點」，2025年再獲英國《Time Out》雜誌列為亞洲最佳旅行地之一，顯示台南不只是美食之都，更是具國際吸引力的觀光城市。

Zermatt Neo是新加坡極具影響力的大胃王YouTuber，經營頻道近20年，記錄各式大胃王挑戰。他表示，自己特別喜歡街邊小吃，也樂於了解每一家小吃背後的故事，這次挑戰30碗小公園擔仔麵，對他來說是難得又特別的體驗，也很感謝黃偉哲市長親自到場關心。

挑戰過程中，黃偉哲也向Zermatt Neo介紹台南擔仔麵的歷史由來與美味關鍵。由於Zermatt過去曾在新加坡收到黃市長贈送的哈密瓜，香甜滋味讓他與父親念念不忘，這次得知Zermatt再度來台南，黃偉哲特地準備「卡蜜拉」哈密瓜讓他帶回與家人分享，也讓Zermatt直呼驚喜。

市府指出，Zermatt Neo此次美食行程，除擔仔麵外，也體驗多項台南經典小吃，包括米其林入選推薦肉燥飯、蝦仁肉圓等，展現台南深厚的小吃文化。



此外，被網友譽為「全台最美山林燈節」的「龍崎光節—空山祭」，展期至今年3月1日，以虎形山公園為主要展場，透過光影與聲音串聯步道、河谷與觀景台，打造隨行走節奏流動的山林光影藝廊，市府也誠摯邀請國內外旅客親自走訪，感受台南夜間山林的獨特魅力。