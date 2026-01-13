　
地方 地方焦點

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

▲台東縣長饒慶鈴率團與雪州政府共話台馬數位合作 。（圖／記者楊晨東翻攝）

台東縣長饒慶鈴率團與雪州政府共話台馬數位合作 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣長饒慶鈴於12日率領台東青年委員會及地方青年代表，前往馬來西亞展開「115年度青年馬來西亞參訪交流活動」。交流首日行程即拜會雪蘭莪州政府旗下數位推動機構「雪蘭莪資訊科技與數位經濟機構（Selangor Information Technology & Digital Economy Corporation，簡稱 Sidec）」，由 Sidec 營運長親自接待並主持座談，雙方就數位轉型、新創扶植、半導體 IC 設計等關鍵產業議題進行深度交流，互動熱絡。

台東縣政府民政處表示，此次拜會行程獲雪蘭莪州政府高度重視，行政議員黃思漢，以及州議員林怡威、潘佩玲皆親臨現場與會。黃思漢議員長期掌理雪州投資、貿易與交通事務，是推動雪州經濟發展及數位轉型的重要推手，亦為馬來西亞吸引外資的關鍵領袖之一。過去他多次率領貿易代表團訪台，積極促成台馬科技產業交流，並親身參與打造東南亞最大 IC 設計園區的政策願景。

交流會中，黃思漢議員分享雪蘭莪州如何透過政策優化與制度設計，協助傳統產業順利導入數位化軌道，並表達對於未來與台東在青年創業、新創技術及產業鏈結等面向深化合作的高度期待。

饒慶鈴縣長亦向雪州代表介紹台東縣整體發展策略，指出台東以「慢經濟」為核心，兼顧永續、創新與地方特色，若能結合雪州成熟的數位能量與產業升級經驗，將為雙方帶來更多合作可能。她並表示，雪蘭莪州由傳統製造成功升級至前端設計與高值化產業的經驗，對正朝向精緻化與特色化發展的台東產業，具有高度借鏡意義。

隨後，參訪團轉往拜會雪蘭莪州旅遊局，由執行長蔡依霖接待，雙方就新創村社區聯盟及「由下而上」的社區營造模式進行交流。縣府期盼，透過此次參訪 Sidec 與雪州旅遊局兩大關鍵機構，讓青年代表實地了解政府與民間如何攜手推動產業與社會轉型，並將所吸收的數位與文創能量，轉化為台東未來發展的重要創新養分。

相關新聞

即／鹿野工安意外！男遭重機械輾壓當場死亡

即／鹿野工安意外！男遭重機械輾壓當場死亡

台東縣鹿野鄉13日上午發生一起工安意外事故。一名72歲男性於中華路三段60巷內遭重型機械輾壓，消防人員到場時已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，家屬在場表達放棄急救意願，後續未送醫，現場交由警方進一步處理。

台東男中詐團陷阱掏錢買虛擬幣　警逮22歲女車手

台東男中詐團陷阱掏錢買虛擬幣　警逮22歲女車手

F-16花蓮外海失事第7天　國軍與海巡持續搜救

F-16花蓮外海失事第7天　國軍與海巡持續搜救

環農警聯手把關　台東禽畜糞違規清運連年掛零

環農警聯手把關　台東禽畜糞違規清運連年掛零

山區迷路驚魂記　太麻里警憑經驗助一家脫困

山區迷路驚魂記　太麻里警憑經驗助一家脫困

