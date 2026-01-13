　
地方 地方焦點

日本熊本縣知事木村敬首訪台南　直航牽線拓展產業觀光合作

▲日本熊本縣知事木村敬率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就直航後續合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

▲日本熊本縣知事木村敬率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就直航後續合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本熊本縣知事木村敬率團於13日蒞臨台南市政府拜會市長黃偉哲，這也是木村知事首度正式訪問台南，新聞及國際關係處處長蘇恩恩、觀光旅遊局局長林國華陪同與會，雙方繼2025年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後再度會面，皆期待藉由直飛航班啟動更全面、具體的交流合作。

▲日本熊本縣知事木村敬率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就直航後續合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常高興在共同見證定期航線首航後不到一個月，就能在台南迎接木村知事到訪，象徵台南與熊本的交流已從單點互動，正式邁向制度化、常態化的合作階段。隨著每週兩班直航班機啟航，不僅縮短城市距離，也成為促進雙邊觀光、人才與產業交流的重要橋樑。

▲日本熊本縣知事木村敬率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就直航後續合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲進一步指出，台南與熊本同樣擁有深厚歷史文化、豐富物產條件，並在高科技產業上具備發展優勢，未來可望在文化、教育、觀光、物產及產業等多面向持續深化合作。他也誠摯邀請更多熊本縣民搭乘直航班機造訪台南，親身感受古都風貌與城市活力。

木村敬知事表示，此行是他首次造訪台南，無論是保存完善的歷史文化，或是蓬勃發展的高科技產業，都令他留下深刻印象。他認為，直航航線大幅縮短熊本與台南的交通時間，為雙方在觀光、教育及科技產業合作上，創造更多實質交流機會。

▲日本熊本縣知事木村敬率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就直航後續合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

木村知事也特別提到，今年是2016年熊本地震10週年，感謝當年台南市給予熊本的溫暖支持與協助，這份情誼至今仍讓熊本縣民銘記於心。他期待透過持續的交流合作，讓這份跨國友誼在未來持續延伸。

市府指出，熊本縣位於日本九州中央，以熊本城、阿蘇火山及豐富自然景觀聞名，近年更因半導體產業快速發展，成為日本重要科技產業聚落。台南與熊本交流密切，熊本縣宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）為台南友誼市，甲佐町、菊池市也分別與台南市安南區、東區締盟。

▲日本熊本縣知事木村敬率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就直航後續合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

在觀光合作方面，宇土市已加入台南市推動的「景點門票互惠計畫」，台南市民持身分證或市民卡前往當地大太鼓收藏館、武家屋敷（舊高月邸）、宇土市網田燒之里資料館等景點，皆可享免費入館優惠，讓城市交流真正走入市民日常。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

日本熊本縣知事木村敬台南直航觀光

