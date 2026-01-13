為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

▲香火鼎盛的三條崙海清宮，結合新建休閒大樓，持續深化信仰與地方連結。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

全台包公祖廟、雲林四湖鄉三條崙海清宮，新建休閒大樓今（13）日正式啟用。主祀閻羅天子包公的海清宮香火鼎盛，長年吸引全台信眾前來參拜，廟方表示，休閒大樓落成不僅回應香客實際需求，更希望讓返鄉遊子、進香信眾，都能在信仰核心旁獲得一處安心歇腳的空間。

海清宮主委蘇金志指出，隨著時代進步與生活品質提升，宮廟的服務角色也必須與時俱進。過去每逢假日或進香旺季，香客住宿需求殷切，廟方因此著手規劃新建休閒大樓，從環保、衛生到住宿品質全面提升，希望讓來到包公祖廟的信眾，不只心靈獲得寄託，生活起居也能更加舒適。

蘇金志表示，休閒大樓興建過程凝聚管理委員會、幹事與眾多信眾的心力，未來搭配原有香客大樓，整體可容納五百五十多人入住，房型涵蓋雙人房、四人房、家庭房、多人雅房、套房及獨立平房，價格親民，盼能服務長途進香團，也照顧返鄉探親的旅外鄉親。

他也特別提到，許多旅外子女過年返鄉時，家中長輩往往得提前整理房舍、張羅住處，反而增加負擔。休閒大樓啟用後，能讓返鄉子女就近住宿，長輩不用再為接待操勞，多留時間陪伴家人，「希望大家更願意回家，也能住得安心、住得久。」

▲全台包公祖廟三條崙海清宮新建休閒大樓啟用，廟方期盼提供香客更完善的住宿服務。（圖／記者游瓊華翻攝）

海清宮指出，作為全台包公祖廟，長年肩負信仰傳承與地方凝聚力，休閒大樓不只是硬體建設，更是宗教文化服務的一環。廟方期盼透過完善的住宿與接待機能，讓更多信眾深入認識包公精神，也讓三條崙成為信仰、文化與生活可以共融的所在。

啟用典禮當天，地方仕紳、民代與友宮代表齊聚祝賀，場面熱鬧。立法委員張嘉郡表示，海清宮不僅弘揚包公精神，更成為地方重要的信仰與精神中心。休閒大樓的完成，不只是提供住宿空間，更貼心照顧返鄉子女與長輩需求，讓過年過節回家的遊子有溫暖的落腳處，相信未來能帶動海清宮、三條崙海水浴場及雲林海線整體觀光發展，吸引更多民眾認識雲林之美。

