黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」　年關將近嚴守勞工職場安全

▲台南市長黃偉哲13日前往志鋼金屬股份有限公司，啟動「2026年度大台南春安聯合檢查」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將近，為防範事業單位在歲修或趕工期間因疏忽職場安全而釀成職災，台南市政府啟動「2026年度大台南春安聯合檢查」，市長黃偉哲13日前往志鋼金屬股份有限公司，主持聯合檢查啟動暨安全觀摩儀式，宣示市府將強力督促事業單位落實職業安全衛生防災作為，全面守護勞工職場安全。

黃偉哲市長表示，年關將至，各行各業勞工朋友忙於加班趕工，工作負荷與風險同步升高，企業主更應提供安全無虞的工作環境，尤其高風險產業，絕不能因趕進度而忽略安全。他強調，市府攜手勞動部啟動春安聯合檢查，就是要提醒事業單位把「職場安全衛生」放在所有工作的最前面，「拚經濟之前，先把安全顧好，才能讓企業與勞工一起穩健前行。」

勞工局長王鑫基指出，金屬加工與機械製造產業是推動台南產業發展的重要動能，但同時也是高風險產業型態。由於機械設備製程連續、勞力作業密集，若未確實進行危害辨識與風險評估，極易發生捲夾、穿刺、感電，甚至火災、爆炸等複合型職災。

勞工局長王鑫基說明，歲末年初正值趕工、歲修與復工頻繁階段，作業型態變化大，更容易因一時疏忽釀成意外，因此透過春安聯合檢查，提前介入、主動預防，是降低職災風險的關鍵。

13日春安聯合檢查於志鋼金屬股份有限公司工作現場啟動，在董事長洪啟川引領下，與會人員實地觀摩設備防護裝置與作業流程管控，學習如何針對高風險設備導入多層次防護設計，並將危害辨識與風險評估納入日常管理，作為產業學習的示範。

勞工局長王鑫基強調，春安聯合檢查的核心精神並非裁罰，而是透過入廠輔導與安全觀摩，協助事業單位強化職場安全衛生管理，讓好的做法被看見、被學習。市府也透過「輔導、宣導、檢查、跨界合作」多管齊下，結合產、官、學資源，共同提升職場安全健康。

勞工局指出，在各界共同努力下，台南市職安推動成果逐漸展現，不僅多家事業單位獲得職安相關獎項肯定，市府團隊也榮獲勞動部2025年政府機關推動職業安全衛生績效評核「優等」。

黃偉哲也提醒，歲末年終聚會與尾牙活動頻繁，民眾外出務必遵守交通規則，切勿酒駕，才能快樂出門、平安返家。市府未來也將持續作為勞工生命安全的重要防線，透過制度、資源與專業，督促事業單位落實法令規定，讓每一個工作場所，都成為安心、可靠的職場環境。

13日活動包括勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心簡任技正葉秋山、南部科學園區管理局、各工業園區服務中心及廠商協進會代表等人出席，共同表達對職安工作的支持。