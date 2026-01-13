　
國際

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

▲▼歐洲議會。（圖／路透）

▲《衛報》指出北京對歐洲各國施壓。圖為歐洲議會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》13日引述多名外交官及官員說法報導，中國向歐洲多國提出「法律建議」，或向各國大使館發布「外交照會」，引用各項歐洲法規，要求禁止台灣政治人物入境，否則將被視為「踐踏中國紅線」。

宣稱歐盟法律有漏洞　警告勿踩紅線

北京宣稱「尊重歐方制定並執行簽證政策的主權」，但同時指出存在「制度性漏洞」，使得台灣政治人物得以頻繁造訪歐洲。中國引用多種歐盟法規，包括申根邊境法 (Schengen Borders Code)，該法律規定非歐盟公民入境前提是「不對成員國的國際關係構成威脅」，暗示若一個歐洲國家允許台灣官員入境，將損害該國與中國的雙邊關係。

北京在外交照會中表示，歐洲國家應該拒絕「台灣發行的所謂外交護照」，並且「避免台灣人員入境歐洲，尋求官方接觸與交流，踐踏中國紅線……為了維護中歐關係與雙邊關係的更大利益，拒絕台灣所謂的總統或副總統（也包括前任）入境」。

北京點名比利時、捷克、波蘭、荷蘭、義大利、奧地利、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞及愛爾蘭，批評這些國家接待台灣官員「嚴重破壞中歐關係」，還特別提及台灣副總統蕭美琴去年11月在歐洲議會的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）演說，是在宣揚「台獨分裂主張」。

▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

台灣官員頻繁訪歐　北京去年底施壓

這波施壓行動集中在去年11月至12月，北京向駐歐洲大使館發布「外交照會」，或直接透過大使館向歐洲各國首都政府發出警告，起因是台灣副總統蕭美琴、外交部長及前總統等官員頻繁訪歐。在另一些案例中，中國援引「維也納外交關係公約」，或者建議歐洲各國效法聯合國，禁止所有台灣人進入政府辦公大樓。

挪威與芬蘭外交部均證實收到相關「法律建議」，但強調簽證規定由申根相關機構決定。英國外交部則明確表示，入境許可「完全由英國自身的法律與移民規定決定」。

台灣外交部發言人回應，台灣官員訪歐「與中國完全無關，中國無權干涉」，反批北京對他國施加各種脅迫手段、武力威脅台灣，才是真正破壞歐洲國際關係的力量。

▼解放軍東部戰區去年12月30日發布的環台軍演畫面。（圖／路透）

共軍軍演,中共軍演▲▼中國人民解放軍東部戰區2025年12月30日發布的台灣週邊演習的影片截圖。（圖／路透）

專家分析非常大膽　絕非溫和提醒

東華大學助理教授馮儒莎（Dr. Zsuzsa Anna Ferenczy）坦言，「北京對法規的應用及詮釋非常大膽。『歐台關係威脅歐中關係』是北京的詮釋，在歐洲完全不是事實，人們的觀感也並非如此。」

但她認為，北京此舉是在歐盟成員國之間製造不安，讓部分國家認為，他們與中國的關係可能出現危機，「北京非常清楚，部分歐盟成員國非常渴望吸引中國投資。」

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）分析師宋高祖（Claus Soong）指出，此舉雖不尋常，但仍符合北京動用一切手段，阻撓國際社會與台灣合作的長期策略，「我不會說這是一種威脅，但也絕非溫和的提醒。」

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩
大樂透1.1億頭獎一注獨得
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國突襲拘捕的消息震撼國際，但真正令人不寒而慄的，並非一次「斬首行動」本身，而是這起事件所揭示的深層結構轉變：世界正迅速滑離以規則、法理與制度為外衣的自由秩序，重新回到由強權直接決定生死與歸屬的掠奪時代。

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅 陸外交部：堅定維護自身合法權益

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅 陸外交部：堅定維護自身合法權益

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

加拿大總理訪中前夕！　訪台議員提前返國

加拿大總理訪中前夕！　訪台議員提前返國

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

鄭麗文盼台海三年內突破現狀　「為和平開窗、搭上一座橋」

關鍵字：

中國台灣歐洲外交簽證

讀者迴響

