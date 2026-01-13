蔣萬安表態「我是台灣人」　鄭麗文：不妨礙「我們也是中國人」

記者鄭佩玟／台北報導

爭取2026連任的台北市長蔣萬安日前接受媒體專訪時談到兩岸、統獨立場表示，「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」並強調，相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。曾經高喊「要讓台灣人自豪地說『我是中國人』」的國民黨主席鄭麗文今（13日）受訪表示，是台灣人並不牴觸也並不妨礙，「我們也都是中國人！」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安在專訪期間表示，執政者必須誠懇地面對台灣社會絕大多數的民意，不分哪一個世代、年齡層，大家都生活在這片土地上，自己也在台灣出生長大，都希望這片土地好，也希望我們國家愈來愈強，所以他在很多場合都清楚聲明，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。

蔣萬安的論述與現今國民黨主席鄭麗文的論述不同調？鄭麗文笑說，這沒有不同調，這是完全同調的，這20、30年來，在民進黨刻意帶風向、政治化之下，把他們自然文化歷史的認同高度政治化，但台灣跟中國並不是互相抵觸對立的概念，應該是彼此包容的。

鄭麗文說，「我們當然是台灣人，土生土長在這邊長大，包括我自己本人在內，當然是台灣人，但是，這並不牴觸也並不妨礙，我們也都是中國人」，這應該是一個包容的概念。

鄭麗文表示，把這種身分的認同高度政治化，而且狹隘、排外或對外非常封閉的排斥性概念，無助於今天台灣社會的成長，任何文化身分的認同，都應該是一個包容、開放的認同，不應該變成作為政治仇恨操作的工具，這是不健康的，而蔣萬安的身分認同當然跟她，而且跟大多數正常的台灣人或中華民國國民的認同應該都是一樣的。