政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨農曆年前完成新北提名　鄭麗文：再與黃國昌協商或比民調

記者鄭佩玟／台北報導

九合一地方選舉將至，民眾黨主席黃國昌日前喊話新北市民給他4年，新北市副市長劉和然也早已表達參戰意願，國民黨主席鄭麗文去年底卻脫口說，新北市應該不會初選，希望明年徵召台北市副市長李四川。鄭麗文今（13日）表示，希望在農曆年前完成提名作業，之後會啟動藍白協商機制，或透過民調等初選方式來共推人選。

▲▼國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。（圖／記者李毓康攝）

鄭麗文說，中央跟地方黨部針對新北市長人選積極協調跟溝通，就她所知，目前為止都還算是非常順暢，也非常順利，可望透過內部協調產生人選，如果一切都很順利的話，「自然希望在農曆年前完成提名作業」。

至於是否會跟黃國昌協調？鄭麗文強調，當然會！程序上就是先完成國民黨提名，民眾黨部分縣市也有先提名，兩黨都有提名人選後，就會啟動兩黨協商、協調機制，透過協商協調機制，或者是公開的類似初選機制如民調等過程，來完成藍白合作、共推人選。

至於《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨2026可能會大敗，5個執政縣市有掉棒危機，包括新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣？鄭麗文則說，國民黨對2026是如履薄冰、戰戰兢兢，現在國民黨執政的成績跟版圖非常成功，不敢忘記民眾的期待跟支持，執政縣市交出亮眼成績單，所以當然希望能繼續執政，而長期民進黨執政的南部，也希望有所突破。

鄭麗文說，有信心但是全力以赴、戰戰兢兢，各方不同民調、評估、預言、各類大師，一向是所在多有，距離年底投票還有近一年，現在預估還言之過早。她說，希望做好每一步，黨中央現在努力在做兩部分，一是黨內提名順利完成，第二是順利推動藍白合作，目前藍白合作非常順利跟順暢，包括推出未來帳戶的政策，所以目前是樂觀的。

國民黨民眾黨2026新北黃國昌李四川鄭麗文

