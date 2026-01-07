　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「園縣市高峰會」竹市登場　攜手推進大新竹輕軌與消防職安合作

▲第12次「園縣市高峰會」於竹市登場，與會長官合影。（圖／新竹市政府提供）

▲第12次「園縣市高峰會」於竹市登場，與會長官合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第12次「園縣市高峰會」昨(6)日於新竹國賓大飯店舉行，由新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長胡世民，以及科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持。會議聚焦強化地方行政量能、推進大新竹輕軌建設及深化消防人員職業安全合作，透過跨縣市協作，全面提升區域治理與防救災量能。

高虹安表示，「園縣市高峰會」自112年成立以來，已召開12次會議、累計提出75項跨域合作議題，涵蓋交通建設、產業發展、文化交流等面向，逐步建立制度化且穩健的合作機制。本次會議除持續推動大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究，也就提升地方行政量能與消防職安合作進行深入討論，展現園縣市攜手因應快速成長城市需求的決心。

高虹安表示，行政院於113年2月將大新竹輕軌納入「桃竹苗大矽谷計畫」，同年3月市府即主動向中央爭取整合紅藍線規劃任務，並於114年7月由新竹縣、市共同向交通部申請可行性研究補助。在第11次高峰會中，竹竹苗三縣市首長也一致向中央呼籲儘速核撥經費，最終獲交通部鐵道局同意補助新臺幣2,100萬元。

高虹安感謝新竹縣全力支持，讓攸關大新竹未來發展的重要交通建設得以順利推進。新竹縣、市已達成共識，各分擔50%地方自籌款並納編分年度預算，攜手推動輕軌紅藍線整合可行性研究，提升大新竹通勤與轉乘便利性。

此外，竹市自113年12月啟用首條全線電動公車的先導公車路線，串聯新竹火車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區，累積載客已逾42.1萬人次；竹縣亦於114年2月推出「快捷9號」公車，與市區路線銜接成環狀公車系統，培養未來輕軌運量基礎。

新竹縣長楊文科表示，此次高峰會在道路建設、重大交通計畫及產業發展等議題上凝聚高度共識，展現跨縣市合作的具體成果，也為區域產業布局與長遠發展奠定穩固基礎；苗栗縣長鍾東錦則指出，竹竹苗本就是一家人，隨著科學園區帶動苗北地區人口快速成長，跨縣市在交通、公共安全與生活機能上的整合更顯重要，期待透過平台持續深化合作，共同打造宜居生活圈。

會中各單位也針對竹市提出「建請修正地方行政機關組織準則，調增縣市政府法定員額」，以及苗栗縣提出「消防人員職業安全衛生作業機制觀摩交流」等新提案進行討論。高市長指出，現行法定員額仍以民國87年人口與面積為基準，已難反映當前城市成長與產業發展需求，期盼中央審慎檢討並適度修法，提升地方治理效能；對於消防職安合作提案，市府亦表達高度支持，盼透過跨縣市訓練與支援，強化整體防救災韌性。

行政處表示，「園縣市高峰會」是地方政府、科學園區與產業夥伴的重要協作平台，市府將持續秉持務實、協同精神，與各縣市深化合作，為竹竹苗地區民眾打造更便利、安全的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

獸醫師節慶祝大會　全台數百獸醫師齊聚花蓮

年前發紅包力挺第一線　高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元

全國語文競賽南市奪六都第一！153組師生受獎　台語、讀者劇場大滿貫

台東縣警局陞職授階典禮　表揚同仁專業表現與資深貢獻

台東縣輔導3家茶農完成碳中和　全球首支零碳紅烏龍問世

台東縣遠距醫療完成全縣佈建　太麻里啟動皮膚科專科門診

10年3度酒駕罰近30萬　台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接　守護海域安全不間斷

勞動新制上路！每月最低工資29500　另3項增修雇主勿違法

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

獸醫師節慶祝大會　全台數百獸醫師齊聚花蓮

年前發紅包力挺第一線　高雄加碼環保局清潔人員獎金至8000元

全國語文競賽南市奪六都第一！153組師生受獎　台語、讀者劇場大滿貫

台東縣警局陞職授階典禮　表揚同仁專業表現與資深貢獻

台東縣輔導3家茶農完成碳中和　全球首支零碳紅烏龍問世

台東縣遠距醫療完成全縣佈建　太麻里啟動皮膚科專科門診

10年3度酒駕罰近30萬　台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

海巡金馬澎分署馬祖岸巡隊新任隊長交接　守護海域安全不間斷

勞動新制上路！每月最低工資29500　另3項增修雇主勿違法

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

77歲葉啟田被傳失智澄清　記者提問突然當機（？

地方熱門新聞

辛柏毅國中畢業就投身軍旅　教練盼找回他

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

弱勢生活補助金今年加碼發放

台南市直轄加油站公會表態力挺致贈加油槍為林俊憲「加滿油」

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

魚池首座小規模多機能長照場館動工

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

嘉義市6千元振興金發放　警局長宣導防詐

鑫興鋁業捐400萬救護車助台南救護升級企業善行守護市民生命

10年3度酒駕罰近30萬台南分署轉介張男酒癮治療盼止惡循環

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

更多熱門

相關新聞

竹市到宅坐月子服務2.0上路

竹市到宅坐月子服務2.0上路

為照顧產後婦女身心健康，協助舒緩照顧新生兒壓力，新竹市政府於113年9月起開辦「到宅坐月子媒合服務」，委託專業訓練單位培訓合格人員擔任月嫂，市民可透過媒合平台線上提出申請，由完成訓練的月嫂到府提供新生兒及產婦照顧、月子餐製作與簡易家事清潔等貼心服務。社會處表示，為進一步擴大照顧對象，推動「到宅坐月子服務2.0」，自今(115)年1月1日起全面取消設籍限制，凡實際居住於新竹市的孕產婦皆可提出申請，讓婦女坐月子多一項安心的選擇。

竹市府攜手芙洛麗與善心團體　送暖獨居長輩

竹市府攜手芙洛麗與善心團體　送暖獨居長輩

竹市稅務局第5屆納保官正式上任

竹市稅務局第5屆納保官正式上任

竹市消防局榮獲雙料大獎肯定　展現科技防災卓越成果

竹市消防局榮獲雙料大獎肯定　展現科技防災卓越成果

菁英女力論壇　高虹安盼發揚青年影響力

菁英女力論壇　高虹安盼發揚青年影響力

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面