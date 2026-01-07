「園縣市高峰會」竹市登場　攜手推進大新竹輕軌與消防職安合作

▲第12次「園縣市高峰會」於竹市登場，與會長官合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

第12次「園縣市高峰會」昨(6)日於新竹國賓大飯店舉行，由新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長胡世民，以及科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持。會議聚焦強化地方行政量能、推進大新竹輕軌建設及深化消防人員職業安全合作，透過跨縣市協作，全面提升區域治理與防救災量能。

高虹安表示，「園縣市高峰會」自112年成立以來，已召開12次會議、累計提出75項跨域合作議題，涵蓋交通建設、產業發展、文化交流等面向，逐步建立制度化且穩健的合作機制。本次會議除持續推動大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究，也就提升地方行政量能與消防職安合作進行深入討論，展現園縣市攜手因應快速成長城市需求的決心。

高虹安表示，行政院於113年2月將大新竹輕軌納入「桃竹苗大矽谷計畫」，同年3月市府即主動向中央爭取整合紅藍線規劃任務，並於114年7月由新竹縣、市共同向交通部申請可行性研究補助。在第11次高峰會中，竹竹苗三縣市首長也一致向中央呼籲儘速核撥經費，最終獲交通部鐵道局同意補助新臺幣2,100萬元。

高虹安感謝新竹縣全力支持，讓攸關大新竹未來發展的重要交通建設得以順利推進。新竹縣、市已達成共識，各分擔50%地方自籌款並納編分年度預算，攜手推動輕軌紅藍線整合可行性研究，提升大新竹通勤與轉乘便利性。

此外，竹市自113年12月啟用首條全線電動公車的先導公車路線，串聯新竹火車站、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區，累積載客已逾42.1萬人次；竹縣亦於114年2月推出「快捷9號」公車，與市區路線銜接成環狀公車系統，培養未來輕軌運量基礎。

新竹縣長楊文科表示，此次高峰會在道路建設、重大交通計畫及產業發展等議題上凝聚高度共識，展現跨縣市合作的具體成果，也為區域產業布局與長遠發展奠定穩固基礎；苗栗縣長鍾東錦則指出，竹竹苗本就是一家人，隨著科學園區帶動苗北地區人口快速成長，跨縣市在交通、公共安全與生活機能上的整合更顯重要，期待透過平台持續深化合作，共同打造宜居生活圈。

會中各單位也針對竹市提出「建請修正地方行政機關組織準則，調增縣市政府法定員額」，以及苗栗縣提出「消防人員職業安全衛生作業機制觀摩交流」等新提案進行討論。高市長指出，現行法定員額仍以民國87年人口與面積為基準，已難反映當前城市成長與產業發展需求，期盼中央審慎檢討並適度修法，提升地方治理效能；對於消防職安合作提案，市府亦表達高度支持，盼透過跨縣市訓練與支援，強化整體防救災韌性。

行政處表示，「園縣市高峰會」是地方政府、科學園區與產業夥伴的重要協作平台，市府將持續秉持務實、協同精神，與各縣市深化合作，為竹竹苗地區民眾打造更便利、安全的生活環境。