　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市府攜手芙洛麗與善心團體　送暖獨居長輩打造幸福友善城市

▲竹市府攜手芙洛麗與善心團體送暖獨居長輩，高虹安市長感謝善心義舉。（圖／新竹市政府提）

▲竹市府攜手芙洛麗與善心團體送暖獨居長輩，高虹安市長感謝善心義舉。（圖／新竹市政府提）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆春節前夕，新竹市政府攜手芙洛麗精品飯店股份有限公司及多個善心團體，於(5)日舉辦「寒冬送暖溫馨關懷社區獨居銀髮長輩活動」，市長高虹安到場與長輩們同樂。活動現場除提供豐盛餐點外，並結合義剪、健康檢測、視力篩檢、按摩服務、節目表演與摸彩活動，以及疫苗施打、反詐騙及社福宣導，讓長輩在寒冬中感受溫馨年節氣氛。

高虹安表示，市府積極推動「老幼共好、幸福友善」的社會福利政策照顧市民朋友，感謝芙洛麗精品飯店股份有限公司董事長張正忠拋磚引玉，提供獨居長輩豐富年菜，並結合辦理各項活動，讓長輩提前圍爐。同時也感謝國際獅子會300B6區獅友、扶輪社及善心團體共襄盛舉，正因為有這麼多民間公益夥伴的參與，集結社會的力量陪伴竹市需要關心的長輩，在歲末年終時和志工夥伴一起圍爐用餐，感受如同年夜飯般的溫暖。

高虹安提到，市府三年來推動多項福利政策，擴大敬老卡及愛心卡用途並將點數提升至800點，提供農會、藥局代買服務，增設共餐據點至91處，並開辦每月1,000元弱勢長者營養金；市府也將於今年1月底發放每位市民5000元的消費金，刺激地方經濟、帶動消費活絡。未來市府也會持續努力，讓每一位長輩都能安心生活，讓竹市成為一座溫暖共好的城市。

此次活動除芙洛麗大飯店率先拋磚引玉之外，更集結新竹市西南扶輪社長林銘煌、新竹市百合扶輪社長曾寶玉、新竹樂麗扶輪社長許盛欽、紅樹開發建設有限公司、天下法律事務所、台灣脊椎微創醫學會理事長王超然醫師、國際獅子會300 B6區辦事處主任韓麗卿獅友、國際獅子會300 B6區第2分區主席張明達獅友、國際獅子會300B6區視力維護 教育及行動委員會主席林振森獅友、國際獅子會300 B6區通霄白沙屯媽祖獅子會籌備委員會、國際獅子會300 B6區愛心義剪活動委員會主席葉花香獅友 、 國際獅子會300 B6區攝影委員會新竹市主席黃生仁獅友、頭份惠光會前會長趙國珍獅友、新竹網路獅子會會長郭國偉、新竹芝音藝術獅子會會長林合威、新竹中正獅子會會長許櫻瓏、新竹真愛獅子會會長馬愛珍、竹北傳旗獅子會會長陳妍貞、關西獅子會會長張堂斯、新埔獅子會會長三榮財、新埔松筠獅子會會長劉秀蓉，共22個單位的力量，透過各單位的善心善行，共同關懷獨居老人，在寒冬中把溫暖散播到社會的每個角落。

社會處長黃佳婷表示，市府每年不間斷守護391名列冊獨居長輩，透過平時提供電話問安、關懷訪視及資源連結等服務等服務，讓長輩感到溫馨的關懷，並針對長輩的不同服務需求，提供必要的服務與協助。

社會處表示，感謝芙洛麗精品飯店股份有限公司結合國際獅子會300 B6區獅友、扶輪社及善心團體，準備豐富菜餚、多場節目及摸彩活動，讓長輩們感受團圓歡樂、溫馨過好年。獨居長輩需要被社會關懷的族群，市民若有發現身邊有獨居長輩需要協助或緊急安置需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

地方熱門新聞

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

弱勢生活補助金今年加碼發放

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

陳亭妃民調穩定領先逾一年鐵馬直播串連37區展現硬實力

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

更多熱門

相關新聞

竹市稅務局第5屆納保官正式上任

竹市稅務局第5屆納保官正式上任

為落實《納稅者權利保護法》精神，保障納稅者權益，新竹市稅務局日前完成第5屆納稅者權利保護官（簡稱納保官）遴選作業。稅務局表示，透過嚴謹、審慎的選任機制，遴選出3位兼具稅務專業與良好溝通能力的人員，自今(115)年1月1日起上任，持續為市民提供稅捐爭議溝通協調、申訴與陳情協助，以及行政救濟諮詢等服務，共同守護民眾租稅權益。

竹市消防局榮獲雙料大獎肯定　展現科技防災卓越成果

竹市消防局榮獲雙料大獎肯定　展現科技防災卓越成果

菁英女力論壇　高虹安盼發揚青年影響力

菁英女力論壇　高虹安盼發揚青年影響力

這縣市學生「最高領10萬」　高中職、大學生申請資格一次看

這縣市學生「最高領10萬」　高中職、大學生申請資格一次看

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面