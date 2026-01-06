竹市府攜手芙洛麗與善心團體　送暖獨居長輩打造幸福友善城市

▲竹市府攜手芙洛麗與善心團體送暖獨居長輩，高虹安市長感謝善心義舉。（圖／新竹市政府提）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆春節前夕，新竹市政府攜手芙洛麗精品飯店股份有限公司及多個善心團體，於(5)日舉辦「寒冬送暖溫馨關懷社區獨居銀髮長輩活動」，市長高虹安到場與長輩們同樂。活動現場除提供豐盛餐點外，並結合義剪、健康檢測、視力篩檢、按摩服務、節目表演與摸彩活動，以及疫苗施打、反詐騙及社福宣導，讓長輩在寒冬中感受溫馨年節氣氛。

高虹安表示，市府積極推動「老幼共好、幸福友善」的社會福利政策照顧市民朋友，感謝芙洛麗精品飯店股份有限公司董事長張正忠拋磚引玉，提供獨居長輩豐富年菜，並結合辦理各項活動，讓長輩提前圍爐。同時也感謝國際獅子會300B6區獅友、扶輪社及善心團體共襄盛舉，正因為有這麼多民間公益夥伴的參與，集結社會的力量陪伴竹市需要關心的長輩，在歲末年終時和志工夥伴一起圍爐用餐，感受如同年夜飯般的溫暖。

高虹安提到，市府三年來推動多項福利政策，擴大敬老卡及愛心卡用途並將點數提升至800點，提供農會、藥局代買服務，增設共餐據點至91處，並開辦每月1,000元弱勢長者營養金；市府也將於今年1月底發放每位市民5000元的消費金，刺激地方經濟、帶動消費活絡。未來市府也會持續努力，讓每一位長輩都能安心生活，讓竹市成為一座溫暖共好的城市。

此次活動除芙洛麗大飯店率先拋磚引玉之外，更集結新竹市西南扶輪社長林銘煌、新竹市百合扶輪社長曾寶玉、新竹樂麗扶輪社長許盛欽、紅樹開發建設有限公司、天下法律事務所、台灣脊椎微創醫學會理事長王超然醫師、國際獅子會300 B6區辦事處主任韓麗卿獅友、國際獅子會300 B6區第2分區主席張明達獅友、國際獅子會300B6區視力維護 教育及行動委員會主席林振森獅友、國際獅子會300 B6區通霄白沙屯媽祖獅子會籌備委員會、國際獅子會300 B6區愛心義剪活動委員會主席葉花香獅友 、 國際獅子會300 B6區攝影委員會新竹市主席黃生仁獅友、頭份惠光會前會長趙國珍獅友、新竹網路獅子會會長郭國偉、新竹芝音藝術獅子會會長林合威、新竹中正獅子會會長許櫻瓏、新竹真愛獅子會會長馬愛珍、竹北傳旗獅子會會長陳妍貞、關西獅子會會長張堂斯、新埔獅子會會長三榮財、新埔松筠獅子會會長劉秀蓉，共22個單位的力量，透過各單位的善心善行，共同關懷獨居老人，在寒冬中把溫暖散播到社會的每個角落。

社會處長黃佳婷表示，市府每年不間斷守護391名列冊獨居長輩，透過平時提供電話問安、關懷訪視及資源連結等服務等服務，讓長輩感到溫馨的關懷，並針對長輩的不同服務需求，提供必要的服務與協助。

社會處表示，感謝芙洛麗精品飯店股份有限公司結合國際獅子會300 B6區獅友、扶輪社及善心團體，準備豐富菜餚、多場節目及摸彩活動，讓長輩們感受團圓歡樂、溫馨過好年。獨居長輩需要被社會關懷的族群，市民若有發現身邊有獨居長輩需要協助或緊急安置需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。