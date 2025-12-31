手機變身顯微鏡！嘉藥高毓瑩翻轉藥用植物學　獲教育部教學實踐績優

▲嘉南藥理大學藥學系助理教授高毓瑩以手機顯微鏡融入教學，榮獲教育部113年度教學實踐研究計畫績優肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

智慧型手機不只滑社群，還能當顯微鏡！嘉南藥理大學藥學系助理教授高毓瑩，以「教具融入『藥用植物學』課程與圖像教材之開發」教學創新方案，榮獲教育部「113年度教學實踐研究計畫」績優計畫肯定，成功翻轉藥學系學生對藥用植物學「只能死背」的刻板印象。

「藥用植物學」是藥學系的重要基礎選修課程，也是銜接中藥專業的關鍵學門，但因涉及大量植物分類、顯微構造與拉丁學名，長期被學生視為高門檻課程，甚至出現「植物盲」的挫折現象。為突破學習困境，高毓瑩導入創新的「混成式教學」模式，將學生人手一支的智慧型手機，結合手機顯微鏡套件，化身為隨身學習工具，讓學生能即時觀察植物的微觀世界。

值得一提的是，高毓瑩精心打造藥用植物教學環境，在校園內種植瓶爾小草、莪朮、白及、美洲商陸、菘藍、貓鬚草等多達60餘種藥用植物，教室宛如一座小型植物園。學生能直接觀察實體植株、顯微切片與標本，將課本上的抽象名詞轉化為真實可見的結構，不再只是紙上談兵。

除了硬體教具創新，高毓瑩也善用數位科技提升學習動機，課程中導入「Quizlet」線上閃示卡，將艱澀的拉丁學名轉化為遊戲式競賽，降低背誦壓力；同時運用「Padlet」協作平台，讓學生即時上傳顯微觀察照片、筆記與心得，形塑師生共創、同儕互學的互動課堂。

此外，課程亦邀請業界專家協同教學，結合藥用植物盆栽、組織培養瓶苗等實物教具，讓學生在校園內即可進行接近實務現場的植物辨識訓練，強化專業銜接。

高毓瑩表示，教學不只是知識的傳遞，更重要的是引發學生的學習熱情。透過「做中學」的設計，能有效提升學習動機與成就感，幫助更多藥學系學生跨越學習門檻，為未來中醫藥與藥學專業奠定穩固基礎。