轉型升級全人整合照護！台東團隊赴花蓮取經讚：慈院真的很厲害

▲台東醫療院所到花蓮慈院與秀林鄉衛生所參訪，實地了解全人照護在醫療院所與偏鄉社區的落實模式，提前為建立整合照護模式做準備。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東IDS計畫 (花東山地離島地區醫療給付效益提升計畫）即將在2026年轉型升級為「全人整合照護計畫」，台東醫療院所，包含台東馬偕醫院、關山慈濟醫院，以及綠島、海端鄉衛生所共 20 位醫師、護理師與醫事人員、資訊人員等，12月11日赴花蓮慈濟醫院與秀林鄉衛生所進行參訪，藉由花東全人轉型交流會，實地了解全人照護在醫療院所與偏鄉社區的落實模式，提前布局為建立整合照護模式做準備。

▲醫事室主任張菁育表示，醫院與衛生所兩方合作能讓健康照護成本下降、團隊同仁負擔降低，發揮更大的效益。

2025年下半年，花蓮慈院團隊分別在花蓮、台東兩地，舉辦家戶調查說明會後，感受到台東各醫療院所很重視2026年IDS轉型全人整合照護的計畫，花蓮慈院醫事室專員褚惠瑛指出，為了讓台東醫療院所團隊能更有信心，因此舉辦實地交流，協助台東團隊了解完整的推動流程，可以讓大家少走一些彎路。

▲醫事室助理專員宋玟芳分享「全人計畫執行模式與智慧化應用」。

醫事室主任張菁育表示，全人照護其實不是讓衛生所轉型，而是「醫院轉型」，醫院過去以治療為主，但全人精神是由治療逐步靠向「預防與健康管理」，而衛生所正是最擅長公共衛生與健康管理的單位，所以團隊必須向衛生所學習，再將醫院的專業工具與資源整合進來，而兩方合作能讓健康照護成本下降、團隊同仁負擔降低，進而發揮更大的效益。

接著由醫事室助理專員宋玟芳分享「全人計畫執行模式與智慧化應用」，介紹醫院如何整合醫療、護理、公衛與資訊團隊，建立全人照護工作流程，並運用資訊系統及 BI 儀表板進行風險辨識與成效追蹤，與 AI 介入健康促進，包含心臟AI篩檢、肺結核AI篩檢等，大大提升效率、降低工作負荷；申報股組員余虹儒則就「申報流程與注意事項」進行說明，回應各院所對於申報細節等實務提問，現場討論熱烈。

▲秀林鄉衛生所由田惠文主任分享以「五全照護全人、全家、全程、全隊、全社區」為核心的偏鄉推動模式。

當天下午一行人到秀林鄉衛生所參訪，由田惠文主任分享以「五全照護全人、全家、全程、全隊、全社區」為核心的偏鄉推動模式，透過家戶健康地圖、高風險名冊、設定30、90、180天追蹤機制、文健站(文化健康站)合作與健康微目標介入，有效提升慢病控制率與社區參與度。

▲台東馬偕醫院管理部主任卓秀霞表示，花蓮慈院團隊真的很厲害，能夠把龐大的醫療與社區資源串起來。

田惠文主任建議，台東夥伴回去後，可以嘗試做一份風險名單，選擇三戶家庭介入並固定跨團隊討論，從小目標開始執行，藉由每天1%的改變，累積出100%的成果，只要方法可行，秀林鄉不是特例，而是一個可複製的模式，讓偏鄉健康可以很好。

台東馬偕醫院管理部主任卓秀霞表示，花蓮慈院團隊真的很厲害，能夠把龐大的醫療與社區資源串起來，並且已能接待國內外參訪，這次交流對他們非常有啟發，未來在台東推動全人整合照護計畫時，還需要花蓮慈院的協助，且回台東後將依各衛生所與醫院的合作情況，調整適合在地的推動模式，往全人整合照護邁進。

