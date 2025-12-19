　
地方 地方焦點

嘉藥師生跨山傳愛　走進原鄉推廣水域安全與健康素養

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學落實「健康、關懷、永續」教育理念，日前由水上活動社攜手藥學系學會、學生會及學生議會組成服務團隊，前往高雄中芸國中及台東巴拉雅拜部落，展開結合「全民原教」、「健康素養」與「水域安全推廣」的教育交流行動，透過大學生的專業與熱情，將實用知識帶進偏鄉，實踐大學社會責任。

嘉藥學生團隊精心設計一系列互動式闖關活動，融合情境模擬與手作體驗，讓健康教育不再只是說教。水上活動社成員親自示範「叫、叫、伸、拋、划」救溺五步驟，提升學童及部落長者的水域安全意識；藥學系學生則結合專業背景，向民眾介紹生活草本應用與正確用藥觀念，透過「玩中學、學中玩」的方式，讓健康知識更容易被理解與記住。

除了健康與安全教育，服務團隊也安排部落耆老口述歷史與文化導覽，讓嘉藥師生深入了解原鄉文化與生活脈絡，促進跨世代、跨族群的雙向交流，讓服務不只是付出，更是學習與理解。

除走入偏鄉推廣外，嘉藥水上活動社也在校內舉辦「玩水有道、安全至上」水域安全推廣日，除進行救生圈拋擲與救援演練外，更將獨木舟體驗搬進校園，讓學生在安全環境中實際操作，強化水域安全技能。

學務長董志明表示，透過「大手牽小手」的實際行動，不僅在孩子心中播下健康與安全的種子，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中對健康福祉、優質教育與消弭不平等的核心精神。未來嘉藥將持續鼓勵師生走出教室、走進社區，以專業與行動回饋社會，讓教育的影響力延伸到更多角落。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【朱迪尼克都傻眼】花3000塊買動物方城市生日蛋糕...竟要自己DIY組裝？！

嘉藥師生傳愛原鄉水域安全

