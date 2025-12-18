　
地方 地方焦點

8分鐘全對奪冠！嘉藥食品系陳筑婷　K Cup國際咖啡杯測賽摘金

▲嘉南藥理大學食品科技系學生陳筑婷，於K Cup國際咖啡杯測賽以全對成績勇奪金牌。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學食品科技系學生陳筑婷，於K Cup國際咖啡杯測賽以全對成績勇奪金牌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

咖啡杯測，拼的不是浪漫，而是毫秒級的判斷力。嘉南藥理大學食品科技系學生陳筑婷，日前參加「2025年第六屆K Cup國際咖啡挑戰賽」，在高壓賽制下以全對「大滿貫」成績，一路過關斬將，勇奪杯測組冠軍，展現嘉藥食品系在感官科學教育上的深厚實力。

▲嘉南藥理大學食品科技系學生陳筑婷，於K Cup國際咖啡杯測賽以全對成績勇奪金牌。（記者林東良翻攝，下同）

K Cup國際咖啡杯測賽採取高難度的「三角測試」，選手須在短短8分鐘內，完成8組、每組3杯咖啡的辨識任務，僅能透過嗅覺與味覺分析，找出其中唯一不同的一杯。過程不只考驗感官敏銳度，更是專注力與心理素質的極限挑戰，任何一瞬遲疑，都可能全盤失誤。

▲嘉南藥理大學食品科技系學生陳筑婷，於K Cup國際咖啡杯測賽以全對成績勇奪金牌。（記者林東良翻攝，下同）

陳筑婷自大一入學起便展現對咖啡的高度熱忱，並在食品系具「試量產級」加工設備的咖啡專業教室中，修習「咖啡技術實務」、「基礎嗅味覺開發」及「食品感官品評」等核心課程。相較一般餐飲導向訓練，食品系的教學更強調以科學邏輯拆解風味，建立可複製、可驗證的判讀系統。

為備戰比賽，陳筑婷每週固定進行杯測訓練，不斷修正三杯咖啡之間的差異分析節奏，逐步建立屬於自己的感官判斷流程。她表示，比賽時只專注味蕾的細微變化，相信第一時間的判斷，穩定完成每一組測試，當確認全數答對、拿下冠軍的那一刻，內心的成就感難以形容，這座金牌是多年努力累積後最好的回報。

▲嘉南藥理大學食品科技系學生陳筑婷，於K Cup國際咖啡杯測賽以全對成績勇奪金牌。（記者林東良翻攝，下同）

指導老師王麗淑指出，食品系咖啡教學的核心在於「感官科學」，不只是喝懂咖啡，更要能用科學方法分析味道結構。此次陳筑婷能以大滿貫成績奪冠，正是食品系將理論與實務緊密結合的最佳實證，也顯示食品科學背景在咖啡專業領域的高度競爭力。

12/16 全台詐欺最新數據

