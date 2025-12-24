　
地方 地方焦點

迎戰AI與ESG浪潮　嘉藥辦智慧美粧國際研討會攜手17家企業卡位未來

▲嘉南藥理大學舉辦智慧美粧與綠色永續創新國際研討會，集結多國專家學者與產業代表，共同探討AI與ESG趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學舉辦智慧美粧與綠色永續創新國際研討會，集結多國專家學者與產業代表，共同探討AI與ESG趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對全球產業數位轉型與綠色永續浪潮加速推進，嘉南藥理大學化粧品應用與管理系於12月23、24日，在校內國際會議中心舉辦「2025智慧美粧與綠色永續創新國際研討會」，集結來自台、日、泰、法等國際專家學者與產業代表，聚焦AI應用、ESG治理與美粧產業轉型關鍵，展現嘉藥在產學整合與國際鏈結上的前瞻布局。

▲嘉南藥理大學舉辦智慧美粧與綠色永續創新國際研討會，集結多國專家學者與產業代表，共同探討AI與ESG趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

研討會期間同步舉行產學合作簽約儀式，嘉藥分別與日隆精化、臺鹽實業、弘力化工、台灣艾比克、嘉誠化學、曼都國際等17家國內外知名企業簽署合作備忘錄（MOU）。校方指出，目前已與超過80家國內外美粧相關企業建立合作關係，顯示產業界對嘉藥在人才培育與研發實力上的高度肯定。

▲嘉南藥理大學舉辦智慧美粧與綠色永續創新國際研討會，集結多國專家學者與產業代表，共同探討AI與ESG趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

在國際合作方面，嘉藥此次也與泰國清邁大學推動雙聯學制與合作協議，並與日本精化株式會社展開跨國研發與技術交流，落實「在地學習、國際接軌」的教育目標，讓學生在校期間即能累積國際經驗，提升未來職涯競爭力。

▲嘉南藥理大學舉辦智慧美粧與綠色永續創新國際研討會，集結多國專家學者與產業代表，共同探討AI與ESG趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

為肯定系友於產業界的卓越表現，大會特別頒發第三屆傑出系友獎，表揚林志青、蔡嘉惠及黃敬翔三位系友，分別在美粧研發、經營管理與技術創新領域展現亮眼成果，成為學弟妹學習與追隨的典範。

▲嘉南藥理大學舉辦智慧美粧與綠色永續創新國際研討會，集結多國專家學者與產業代表，共同探討AI與ESG趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

研討會內容亦聚焦全球趨勢，邀請泰國清邁大學Dr. Wantida Chaiyana院長專題剖析「循環生物經濟創新」的發展脈絡與實務應用，日本精化株式會社遠藤顯廣先生則分享「ESG與AI挑戰」，提供產學界掌握未來轉型方向的重要觀點。此外，主辦單位規劃多場實務工作坊，涵蓋頭髮護理、膠原蛋白包覆等新技術，強化技術移轉與產品升級的實作能量。

活動現場同步舉辦畢業成果展與企業媒合，學生展出融合創意設計與科學實證的研發成果，讓企業能直接看見新世代人才的即戰力，實踐「畢業即就業、產學無縫接軌」的培育目標。

▲嘉南藥理大學舉辦智慧美粧與綠色永續創新國際研討會，集結多國專家學者與產業代表，共同探討AI與ESG趨勢。（記者林東良翻攝，下同）

校長張翊峰表示，隨著AI與綠色供應鏈重塑產業樣貌，企業對人才的需求已從單一專業走向跨域整合。嘉藥透過與國內外企業及國際名校結盟，致力打造「無國界、無時差」的學習場域，讓學生在校即能掌握全球趨勢，培育具備國際移動力與永續思維的智慧美粧人才。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

