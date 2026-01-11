高市早苗擬解散眾院　總務省促地方選委會備戰

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

日本政府及執政黨自民黨相關人士透露，首相高市早苗正研議在23日通常國會開議之初解散眾議院，提前訴諸民意；據了解，高市已向身邊人士表達相關想法，可能在3連休結束後對外說明。另有消息指出，總務省已通知地方選舉管理委員會，要求以「最快1月27日公告、2月8日投開票」為前提，事先做好必要準備。

眾議院4年改選一次 高市早苗擬運用權力提前改選

依規定，眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散的權力。《每日新聞》報導，高市考慮提前解散眾議院，主因在於黨內基礎與聯合執政架構仍存不確定性；執政團隊認為，有必要透過選舉，以「強健的經濟」等政策訴求爭取民意支持，進一步強化政策推動力。

由於媒體已多次披露眾議院可能提前解散，總務省10日已向各都道府縣選舉管理委員會事務局發出事務聯絡。通知中強調，「目前除媒體報導外，尚無其他確定資訊」，但仍要求各地以最快1月27日公告、2月8日投開票的時程，確認作業進度，並提前與相關業者協調。

高市內閣利用高支持率 推動解散國會

多家媒體民調顯示，高市內閣自去年10月成立以來，支持率持續維持在6至7成。執政陣營內部因此出現聲音，主張應把握高支持度時機，果斷解散國會、重新取得民意授權。

在國會席次方面，眾議院自民黨會派去年11月吸納「改革會」3名眾議員，再加上日本維新會的支持，使執政陣營勉強達到過半的233席；但在參議院仍距離過半數差6席。自民黨內部對能否在眾議院議員定數削減法案上持續獲得維新會支持，仍抱持疑慮，也有意見認為，可透過眾議院選舉促成國民民主黨加入聯合執政。

不過，高市5日在新年記者會上曾強調，「讓國民實際感受到政府在物價上漲對策與經濟政策上的成效至關重要」，並表示政府正全力應對當前課題。執政團隊已將物價對策列為最優先事項，力求預算案儘早通過。黨內亦有人憂心，若提前解散眾議院，預算審議恐延後至4月以後，因此主張必須審慎評估；在野黨方面，則已表達反對立場。