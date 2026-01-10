　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓軍方指控：南韓2度派無人機「入侵領空」　將付出慘痛代價

▲▼北韓軍方指控，南韓兩度發射無人機侵入領空。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲北韓軍方指控，南韓兩度發射無人機侵入領空。（圖／翻攝自《朝中社》）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）軍方今（10）日透過官媒指控，南韓從2025年9月、今年1月4日兩度派遣無人機從仁川起飛後入侵其領空進行拍攝，最後經北韓軍方的電子干擾擊落，發現無人機內部隱藏拍攝裝置，官媒公開無人機遭擊落後的畫面，發現內部竟含有三星電子的記憶卡，至於零件則是美國和中國製。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓朝鮮人民軍總參謀部發言人10日發表一篇名為「韓國又再度透過無人機侵害主權、進行挑釁，必須要做好付出代價的覺悟」，指控本月4日一架無人機入侵其領空，北韓軍方偵測該架無人機從仁川廣域市江華郡松海面下道里往西北西向移動，因此透過電子儀器攻擊，將其擊落在北韓開城市開豐區域一帶。

北韓朝鮮人民軍總參謀部指出，該架遭擊落的無人機內發現監控裝備，從其攝影記錄裝置可以發現，內含拍攝北韓地區長達6分59秒鐘的影像資料。

▲▼北韓擊落的「南韓無人機」，零件皆為中國制或美國製，其中還有三星電子的記憶卡。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲▼北韓擊落的「南韓無人機」，零件皆為中國制或美國製，其中還有三星電子的記憶卡。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲▼北韓擊落的「南韓無人機」，零件皆為中國制或美國製，其中還有三星電子的記憶卡。（圖／翻攝自《朝中社》）

另外，北韓朝鮮人民軍總參謀部更指控，「自從首爾的流氓政權換人（指李在明政府上台）後，韓國仍持續以無人機進行挑釁行為！」

北韓軍方進一步分析，「去年9月27日11時15分，一架從韓國京畿道坡州市積城面起飛的無人機侵入我方區域黃海北道平山郡一帶，在航經開城市區上空後返回（南韓）的途中，於14時25分遭到我軍第2軍團特殊軍事技術團電子攻擊擊落，墜落在開城市長豐郡沙是里一帶。」

北韓軍方表示，「上一次擊落的無人機，與這次擊落的無人機，皆為固定翼小型無人機，飛行高度為500公尺以下，最長可以飛行達6個小時，機體底部設有高解析度光學攝影機器，明顯是用於監控偵察的無人機。」

北韓軍方認為，兩架無人機皆於白天從南韓極為敏感的前線區域起飛，而前線區域限制一般人士進出，且該區域設有韓國軍用低空目標電波探測設備和反無人機裝置，然而兩架無人機竟如入無人之境般，懷疑是南韓軍方從幕後所指使。

▼北韓擊落的「南韓無人機」，零件皆為中國制或美國製，其中還有三星電子的記憶卡。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲▼北韓擊落的「南韓無人機」。（圖／翻攝自《朝中社》）▲▼北韓標示「南韓無人機」在地圖上的飛行路徑與其所拍攝的相片。（圖／翻攝自《朝中社》）

▲北韓標示「南韓無人機」在地圖上的飛行路徑與其所拍攝的相片。（圖／翻攝自《朝中社》）

北韓軍方警告，「韓國表面上積極試圖與我方溝通，然而背後卻仍未停止挑釁行徑，對我國而言是最為敵對的敵人。在此警告，如果（韓國）仍放膽過來，一定將成為我方殲滅的對象。」

從北韓官媒所公開的相片來看，可以看到無人機的零件皆為美國、中國製，且記卡更印有三星電子的LOGO。根據南韓《韓聯社》，韓國國防安保論壇事務局長申宗佑（音譯）分析，「無人機由民間商用零件組合而成，而這些零件在網路上可以輕易購買，因此看起來不像是軍用無人機。」

據悉，北韓先前曾於2024年10月指控南韓發射無人機侵入平壤，儘管當時南韓軍方一再否認，然而在南韓前總統尹錫悅緊急發布戒嚴後，經過南韓特檢組調查後，證實是尹錫悅指示軍方所為，目的是激起北韓向南韓發動攻擊，為發佈戒嚴的條件「增添柴火」。

01/08 全台詐欺最新數據

誓言強奪格陵蘭！川普喊「不管他們願不願意」：絕對無法讓給中俄

名古屋機場「對中航線」狂砍7成剩26班

名古屋機場「對中航線」狂砍7成剩26班

隨著日中關係持續緊張，日本中部國際機場往來中國的航班數量出現斷崖式下跌，根據機場方面最新統計，今年1月的中國航線僅剩4個城市、每周26個航班，與去年同期相比驟減超過7成，凸顯日中關係緊張帶來的衝擊。

日本東京35企業收「炸彈預告」！

日本東京35企業收「炸彈預告」！

動用極音速飛彈！俄：報復烏軍襲普丁官邸

動用極音速飛彈！俄：報復烏軍襲普丁官邸

金正恩暖喊話普丁：「無條件支持」所有決定

金正恩暖喊話普丁：「無條件支持」所有決定

北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了

北臉13款羽絨外套爆造假　韓國官方認了

日韓要聞北韓朝鮮國際軍武無人機南韓

