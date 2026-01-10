破解台豪豬戰略？　陸軍事期刊點名「美式斬首」、AI無人機作戰



▲國軍在實彈演習中使用「刺針」FIM-92可攜式防空飛彈（FIM-92 Stinger）。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

中國大陸1份軍事期刊警告指出，台灣的「非對稱作戰」構想，亦即所謂的「豪豬戰略」（porcupine strategy），可能對中國人民解放軍（PLA）對台軍事行動構成重大威脅。然而，該文章也指出，解放軍可以美軍式的「斬首行動」（decapitation strike）來反制這一戰略。

據《南華早報》報導，這篇分析刊登於中國大陸軍事雜誌《艦船知識》（Naval and Merchant Ships）11月號，內容檢視了台灣在7月舉行、規模歷來最大的年度軍事演習「漢光演習」中豪豬戰略的實際運作方式，並進一步探討解放軍可能採取的應對手段。

該文指出，非對稱作戰戰略的核心，是讓台灣如同1隻豪豬，遍布「尖刺」，以大量輕便、可由單兵肩射的防空飛彈等武器，來抵禦規模更大、裝備更精良的解放軍。

文章認為，這一戰略受到美國軍事顧問影響，並獲得美國軍售支持，其重點在於部署數量龐大、成本較低的小型作戰平台，例如「刺針」FIM-92可攜式防空飛彈（FIM-92 Stinger）以及「彈簧刀300型」反裝甲滯空彈藥（Switchblade 300）。

這些武器將被用來對高價值目標發動「一波接一波的攻勢」，包括戰車、軍艦與雷達系統，藉由消耗戰的方式削弱對手。文章指出，其目標是將整座島嶼打造成1個多層防禦的堡壘，善用都市地形與地理條件，迫使解放軍陷入1場曠日持久、代價高昂的衝突。

與此同時，台灣軍方正將新型武器系統，包括「海馬士」高機動性多管火箭系統（Himars）與M1A2T戰車，與國造裝備結合，例如「陸劍二」防空飛彈（Land Sword II）。文章補充，今年的漢光演習亦納入了城市作戰的相關演練。「威脅顯而易見，」文章寫道，「這反映出1種戰略思路，目標是先穩定戰場局勢，接著再逐步扭轉戰局，取得優勢。」

該文還提到，美國上個月批准了1項高達111億美元的對台軍售案，創下歷史新高，內容包括海馬士與MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、Altius滯空彈藥、FGM-148標槍飛彈（FGM-148 Javelin）與BGM-71拖式飛彈（BGM-71 TOW），以及戰術層級的網路作戰能力，將大幅強化台灣的非對稱作戰能力。這項軍售激怒了北京，並促使解放軍在去年12月底於台灣周邊舉行大規模實彈演習。

對此，該文章提出了1套多管齊下反制豪豬戰略的方案，指出解放軍可選擇繞過前線防禦，直接對台灣的政治與軍事領導核心發動打擊，採取類似美軍過往戰爭中的「斬首戰略」。

文章以2003年美國入侵伊拉克為例指出，美軍並未試圖逐一攻占每1個據點或城市，而是直指該國首都巴格達（Baghdad），最終俘虜伊拉克領導人海珊（Saddam Hussein），並將此視為「城市作戰的經典案例。」

文章還提到，美國特種部隊3日對委內瑞拉（Venezuela）領導人展開了另1場「斬首行動」，突襲其首都卡拉卡斯（Caracas），並將總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子擄走，押往紐約就多項美國刑事指控受審。

此外，文章指出，解放軍亦可透過無人化作戰來反制台灣的豪豬戰略。文中建議，可運用AI驅動的無人機進行精準偵察與火力導引，同時派遣無人戰車、無人裝甲車與機器狼進入街區清剿，藉此降低人員傷亡與附帶損害。文章最後強調，心理戰與政治戰同樣重要，並引用中國內戰時期的經驗，指出可透過策反、瓦解意志等手段，促使對手投降或倒戈。

