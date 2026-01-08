關山警分局迎接14名警大、警專新血　注入基層治安新動能

▲關山警分局「警大、警專14名畢業生」新血加入。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台灣中央警察大學第90期及警察專科學校第42期畢業生，於去年底完成基礎教育訓練後，近期陸續展開實務歷練。6日上午，新進警力於台東縣警察局禮堂完成分發程序後，隨即於當日下午2時至關山警察分局報到，共計巡官1名、警員13名，合計14名官警正式加入地方治安維護行列，為基層警政注入新能量。

關山警分局為協助新進同仁迅速融入工作環境，特於分局二樓禮堂舉辦「115年新進人員報到暨警紀宣導座談會」，由分局長龔士哲親自主持，並邀集各組（隊）長說明業務重點與勤務方向，協助新血儘速掌握轄區特性與執勤要領。

龔士哲分局長於致詞時指出，穿上警察制服不僅象徵身分轉換，更代表責任與承擔，期勉新進同仁在第一線執勤時，時刻謹記「自身安全、同仁安全與民眾安全」的「三安原則」，在確保安全的前提下，穩健投入各項勤務。他也提醒，農曆春節將屆，返鄉與旅遊人潮逐漸增加，治安維護、交通疏導及為民服務工作將更加繁重，新進同仁需儘速熟悉轄區環境，用心傾聽民眾需求，在繁忙勤務中展現耐心與關懷。

會中，督察組長楊有富亦針對警察紀律與相關法令進行宣導，提醒新進同仁務必恪遵法令規範與行政中立原則，執法過程秉持公正立場，守法守紀不僅是對制度的尊重，更是警察專業的核心價值。

報到暨勉勵儀式結束後，新進人員隨即依勤務需求分派至轄內各分駐（派出）所，由各所所長親自帶領返所，進行勤務介紹與實務經驗分享，協助新進同仁逐步融入團隊，並在實務中傳承警察精神。

關山警分局表示，未來將持續結合新進警力與資深同仁經驗，強化治安、交通與為民服務量能，並用心培育新世代警察人員，期盼在新的一年中，讓民眾切實感受到警政服務的溫度與安心。