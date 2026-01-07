台東縣輔導3家茶農完成碳中和　全球首支零碳紅烏龍問世

▲全球首支「零碳紅烏龍」正式誕生。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府自113年起推動紅烏龍產業「淨零公正轉型輔導計畫」，協助茶農在傳承製茶工藝的同時，系統化盤查生產過程中的碳排放數據。計畫於115年初展現具體成果，鹿野鄉「女兒不懂茶」、「博雅齋自然茶園」及「林旺製茶廠」等3家業者，率先通過ISO 14067產品碳足跡查證，並結合國際碳權抵減機制，完成碳中和程序，成就全球首支「零碳紅烏龍」。

台東縣政府表示，為因應全球淨零排放趨勢並協助在地產業落實減碳行動，縣府與國家發展委員會合作推動淨零公正轉型工作，並委託環榮永興股份有限公司，針對轄內紅烏龍茶農提供全流程專業輔導。輔導內容涵蓋茶樹栽培、田間管理、製茶過程、包裝運輸及產品使用階段，依循ISO 14067國際標準進行產品碳足跡盤查與分析。

在專業團隊協助下，3家茶農於115年初順利通過英國標準協會（BSI Group）第三方查證，精確掌握紅烏龍茶自茶園至茶杯的碳排放熱點，作為後續減碳與改善製程的重要依據，讓茶葉生產在追求品質風味之餘，也兼顧環境永續。

為完成碳中和目標，執行團隊另透過「黃金標準（Gold Standard）」國際自願性碳信用認證機制，購買具公信力的潔淨能源碳權，協助茶農進行碳足跡抵換。該標準由世界自然基金會（WWF）等國際非營利組織共同發起，為目前全球最具嚴謹度的碳信用認證制度之一，確保減碳成果具備國際信任基礎。

昨（6）日，副縣長王志輝代表縣府將產品碳足跡查證聲明書及碳權抵減證明正式頒交業者，肯定茶農在製茶品質與永續治理上的投入。王志輝指出，繼關山鎮日出禾作咖啡完成零碳產品後，紅烏龍成為台東第二項達成碳中和的農產品，顯示台東農業在因應國際低碳趨勢上已逐步建立具體成果。

財經處長章正文表示，台東紅烏龍主要產自低海拔丘陵茶區，長期以來與自然共生的耕作方式，形塑出具代表性的風土特色。透過ISO 14067盤查及BSI專業審核，茶農得以建立完整的碳排管理流程，為產品打造具國際公信力的「綠色身分識別」，未來將有助於台東紅烏龍進入國際低碳供應鏈，提升整體產業競爭力。

