16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

▲縣長張麗善親自授予16輛全新偵防車，為第一線警力加油打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局今（7）日舉辦「115新春聯歡會」，縣長張麗善親臨會場，與全體警察同仁提前迎接新年，並親自授予16輛全新偵防車，象徵縣府持續挹注資源、強化警政量能，也向第一線員警一年來在治安維護、打擊犯罪及服務鄉親的辛勞付出致上最高敬意。

張麗善表示，警察長年站在治安第一線，是守護縣民安全最重要的力量，縣府一定會做警察最堅強的後盾。她回顧過去一年，無論是全國運動會、跨年晚會或元旦升旗等大型活動，在警察局縝密規劃與同仁全力投入下，各項勤務都能圓滿完成，治安平穩，未發生重大事故，展現雲林警政的高度專業與效率。

▲縣長張麗善親自授予16輛全新偵防車，為第一線警力加油打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣府近年來持續改善警察執勤環境，累計投入超過1.2億元，整修及新建警察局、分局與分駐派出所廳舍，讓員警在更安全、舒適的空間中執勤與休息；另編列1800多萬元，汰換偵防車輛並採購刑事裝備，確保第一線警力在執行任務時安全無虞。為強化打擊犯罪能量，縣府也核准相關經費，用於破案與檢舉獎金、數位鑑識設備更新及毒品檢驗費用，全面支援警察辦案需求。

在全體警察同仁努力下，雲林縣打擊詐欺成效獲得肯定。根據媒體雜誌評核，雲林縣詐欺案件破獲率全國排名第四、不含六都排名第二。去年全年共瓦解詐欺集團166團，逮捕嫌犯970人，查扣不法所得近1億元，成功攔阻詐騙396件、金額超過2.6億元。緝毒方面，全年查獲毒品1340件、重量逾5萬公克，無論打詐或緝毒成果，都較往年大幅成長。

除查緝作為外，警察局也強化預防宣導，成立「打詐雲林隊」，深入社區推動識詐宣導，防詐成效逐步顯現，並榮獲衛生福利部高齡友善城市「創新獎」，成為全國警察機關中唯一獲獎的單位。

▲新春聯歡會氣氛溫馨熱絡，現場播放退休人員回顧影片，回顧資深警察多年來為雲林治安付出的身影，並安排合影與致贈紀念品。（圖／記者游瓊華翻攝）

今天的新春聯歡會氣氛溫馨熱絡，現場播放退休人員回顧影片，回顧資深警察多年來為雲林治安付出的身影，並安排合影與致贈紀念品，感謝學長們的無私奉獻。活動也規劃「圈圈樂」等趣味遊戲、按摩舒壓服務及自助式餐點，讓員警暫時卸下勤務壓力，最後的摸彩活動更將氣氛推向高潮，充分展現警察大家庭的凝聚力。

警察局長黃富村表示，未來將持續精進治安與交通維護、防制詐騙及毒品犯罪等工作，結合縣府與民間力量，全面提升警政服務品質，共同打造安全、宜居的幸福雲林，並祝福全體警察同仁新春愉快、身體健康、闔家平安。

▲活動規劃「圈圈樂」等趣味遊戲，充分展現警察大家庭的凝聚力。（圖／記者游瓊華翻攝）