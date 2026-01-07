台東縣遠距醫療完成全縣佈建　太麻里啟動皮膚科專科門診

▲台東縣遠距醫療全縣到位。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為突破地理環境限制、提升偏鄉醫療可近性，台東縣衛生局與太麻里鄉衛生所攜手導入智慧醫療科技，並與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，自7日起於太麻里鄉正式啟動遠距醫療皮膚科專科門診，每週三上午9時至10時提供看診服務。隨著太麻里鄉加入，台東縣遠距醫療服務已全面涵蓋全縣15鄉鎮，達成100%佈建的重要里程碑。

台東縣政府指出，促進健康平權始終是縣政重要目標之一。縣府自109年5月起，分階段推動遠距醫療服務，從離島及山地偏鄉逐步擴展至各鄉鎮，透過科技縮短醫療距離，讓偏遠地區民眾也能就近獲得專科醫療照護。太麻里鄉遠距門診的啟用，象徵全縣遠距醫療版圖正式到位，補齊最後一塊拼圖。

目前台東縣各衛生所依在地需求，已提供包含眼科、耳鼻喉科、皮膚科，以及離島心臟內科等遠距專科醫療服務，有效提升民眾就醫便利性與醫療可近性，減少長途奔波所帶來的時間與交通負擔。

台東縣衛生局長孫國平表示，縣府以「網路代替馬路」的理念推動遠距醫療，結合5G通訊技術，讓民眾可在鄰近且熟悉的衛生所完成看診與相關檢查，不必再耗費大量時間往返醫學中心。台東縣目前已與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，透過遠距會診模式，讓醫學中心專科醫師直接參與診療，強化偏鄉、山地及離島地區的醫療照護量能。

衛生局補充，太麻里鄉衛生所皮膚科遠距專科門診每週三上午9時至10時開診，民眾可透過電話089-781220預約。透過遠距醫療服務，在地居民無須長途跋涉，即可於衛生所獲得醫學中心等級的專業醫療照護，落實早期發現、早期治療，守護縣民健康。