地方 地方焦點

台東縣遠距醫療完成全縣佈建　太麻里啟動皮膚科專科門診

▲台東縣遠距醫療全縣到位。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣遠距醫療全縣到位。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為突破地理環境限制、提升偏鄉醫療可近性，台東縣衛生局與太麻里鄉衛生所攜手導入智慧醫療科技，並與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，自7日起於太麻里鄉正式啟動遠距醫療皮膚科專科門診，每週三上午9時至10時提供看診服務。隨著太麻里鄉加入，台東縣遠距醫療服務已全面涵蓋全縣15鄉鎮，達成100%佈建的重要里程碑。

台東縣政府指出，促進健康平權始終是縣政重要目標之一。縣府自109年5月起，分階段推動遠距醫療服務，從離島及山地偏鄉逐步擴展至各鄉鎮，透過科技縮短醫療距離，讓偏遠地區民眾也能就近獲得專科醫療照護。太麻里鄉遠距門診的啟用，象徵全縣遠距醫療版圖正式到位，補齊最後一塊拼圖。

目前台東縣各衛生所依在地需求，已提供包含眼科、耳鼻喉科、皮膚科，以及離島心臟內科等遠距專科醫療服務，有效提升民眾就醫便利性與醫療可近性，減少長途奔波所帶來的時間與交通負擔。

台東縣衛生局長孫國平表示，縣府以「網路代替馬路」的理念推動遠距醫療，結合5G通訊技術，讓民眾可在鄰近且熟悉的衛生所完成看診與相關檢查，不必再耗費大量時間往返醫學中心。台東縣目前已與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，透過遠距會診模式，讓醫學中心專科醫師直接參與診療，強化偏鄉、山地及離島地區的醫療照護量能。

衛生局補充，太麻里鄉衛生所皮膚科遠距專科門診每週三上午9時至10時開診，民眾可透過電話089-781220預約。透過遠距醫療服務，在地居民無須長途跋涉，即可於衛生所獲得醫學中心等級的專業醫療照護，落實早期發現、早期治療，守護縣民健康。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

住新竹老爺贈「台版濟州島」採橘門票、含早餐　順遊風糖湖畔

睡前先搖晃被子！台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

桃園行政執行署拍賣會　民眾搶標廂型車！拍定123萬挹注國庫

專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

【旅遊悲劇】旅遊倫敦時出事　手機直接被蒙面人搶走！

