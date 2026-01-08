成功警分局深入社區　面對面向長者宣導交通安全

▲成功警提醒長者注意交通安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局都蘭派出所日前前往都蘭文化健康站，把握長者課程與休息時段，由警員鍾欣怡親自向現場長者進行交通安全宣導，透過互動說明與生活化案例分享，協助高齡者建立正確用路觀念，現場互動熱絡。

警員鍾欣怡指出，近年高齡者交通事故比例偏高，常見原因包括反應速度下降、視聽能力退化及用路習慣不當等情形，提醒長者外出時應確實遵守交通號誌，行走道路務必使用行人穿越道，避免任意穿越車道；如需騎乘機車，亦應全程配戴安全帽，並隨時留意周遭來車動向。

針對清晨、傍晚及夜間等視線不佳時段，警方也提醒長者可穿著亮色衣物或配戴反光配件，以提升自身可見度，降低發生交通事故的風險。宣導過程中，鍾員並分享近期警方辦理長者交通安全宣導的實務經驗，指出多起事故發生於日常熟悉的路段，往往因一時疏忽而釀成意外，呼籲長者切勿因路程短或環境熟悉而掉以輕心。

成功分局表示，若長者外出時感到身體不適、精神狀況不佳或視力退化，應避免自行騎車或駕駛，可請家人協助接送，以確保行程安全。未來警方也將持續結合文化健康站及社區活動據點，深入部落與社區，透過面對面宣導與實例分享，加強高齡族群交通安全意識，共同營造安全、友善的用路環境。