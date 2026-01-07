又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會今（7日）審查「國家安全法修正草案」，民眾黨立委麥玉珍質詢時卻提到，有人在馬路設立黃國昌主席的靈堂等，依照現在涉維法修法草案的理解，這樣的行為符不符合，影響公共秩序的要件。對此，內政部次長馬士元內先是露出疑惑表情，後續無奈表示，委員剛剛提的跟這次修法沒有關係，這次修的是國安法，委員提到的一部分是社維法、一部分是刑法有的內容，提告一定會處理。

▲麥玉珍質詢。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

今日立法院內政委員會審查「國家安全法修正草案」，麥玉珍質詢時卻提到《社維法》，她表示，有人在立法院外的大馬路設立黃國昌主席的靈堂，依照現在涉維法修法草案的理解，這樣的行為符不符合，公共場所不當言論或激化社會對立足以影響公共秩序的要件，如果符合，為什麼直到現在還沒有看到任何處理？

麥玉珍表示，別人只是在網路上問一句陳菊是不是過世？4天內就被移送，但這種在公共場合直接辦靈堂的行為為什麼可以完全沒事？

內政部次長馬士元聽聞先是露出疑惑表情，更與身旁官員討論，隨即他回應，這是公然污辱罪，這要請黃國昌主席提告，提告的話一定處理，如果今天是在立法院外，要去跟中正一分局提告，台北市政府警察局會處理。

麥玉珍追問，所以變成沒人提告都沒問題，這個法修了有人告才可以？馬士元則回應，不用修法，這是刑法的內容，不是現在要修的法，比如說「有人叫我去死」，也是自己要去提告，如果覺得無所謂也沒關係，這看個人，這是針對個人而已，不是針對大眾，如果針對的是比如說搭捷運的，這才是恐嚇公眾。

麥玉珍表示，所以才要問說，因為現在要修法，才要去了解每個人言論這樣。馬士元提醒，委員剛剛提的跟這次修法沒有關係，這次修的是國安法，委員提到的一部分是社維法、一部分是刑法有的內容。

麥玉珍仍表示，今天不管是修法還是質詢，要講得都是社維法或者國安法，都一樣，要知道的都是修法要保護人民，不是說有人檢舉才要保護，因為看到都不處理，要提告才處理。

馬士元也直言，國安法是要保護國家跟人民，也要保護委員，會處理，一定要提告，法律構成的要件就是要提告，沒有提告沒辦法處理。