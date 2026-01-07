收國民黨「實踐一等獎章」　蔡正元：我一輩子的諾貝爾和平獎

▲蔡正元即將入獄，鄭麗中常會頒發「實踐一等獎章」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨前立委蔡正元三中案二審確定，即將入監。國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，蔡正元是因陳水扁時期的重大貪腐，很多綠營政治精英都官司纏身，民進黨為報復前總統馬英九才會被殃及，而國民黨今頒發最高榮譽「實踐一等獎章」，讓大家記得蔡正元是帶著勳章入獄。蔡正元也說，「非常感謝也非常榮幸，鄭麗文與黨中央頒發實踐一等獎章，這是我一輩子的諾貝爾和平獎！」

蔡正元說，前段時間自己以微薄之力在網路上發起彈劾賴清德的連署運動，獲得台灣人民800萬人以上連署，非常感謝國民黨團總召傅崐萁全力提供所有支援。不僅如此，還要感謝很多朋友放棄恐懼，與他一起上前線擔任號召，包括國民黨團書記長羅智強、立委王鴻薇、張啓楷、議員王欣儀等人，以及一路以來幫忙策劃的前立委邱毅、郭正亮等人。

蔡正元感嘆，現在人生最後的期待，就是在有生之年看到國民黨在鄭麗文領導下再執政一次，他也沒有要當官，因為年紀太大了，執政不是為了獲得高官俸祿，而是為了拯救台灣免於烏克蘭危機。若再讓民進黨執政，台灣將淪為烏克蘭，而國民黨執政是挽救台灣命運唯一的出路與方法。他懇請所有支持國民黨的好友們，努力團結民眾黨與所有在野黨，爭取中間選民支持，共同完成再執政的任務。