絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

▲蔡正元即將入獄，鄭麗中常會頒發「實踐一等獎章」。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

空軍五聯隊飛官辛柏毅上尉6日晚間駕駛F-16戰機於花蓮外海失事，國民黨團今（7日）上午即發新聞稿，質疑裝配妥善率以及專業人才快速流失等問題，遭網友轟爆，「救人第一，別幹話一堆！」。不過，國民黨主席鄭麗文下午主持中常會時，隻字不提聲援國軍，而是聲援因涉入「三中案」的前立委蔡正元，親自頒發「實踐一等獎章」給蔡正元勉勵，並大讚蔡近十分鐘。

鄭麗文今天於中常會上花了大約十分鐘讚賞蔡正元，不過未提及昨晚發生的F-16失事一事。鄭麗文表示，最早認識蔡正元是在國民大會時，兩人一起擔任國代，參與修憲工程；蔡正元擔任四屆立委，任內表現專業，重大議題、法案貢獻卓著，對於國家發展和國民黨權益也全心投入，不會憂讒畏譏、畏首畏尾，身先士卒為正確的理念衝鋒陷陣。

鄭麗文提到，蔡正元總是為國民黨參選者尋求資源跟票源，無私奉獻給國民黨，但也因此被執政黨心生忌憚，對「三中案」緊咬不放，前總統馬英九受騷擾和污辱，蔡正元也因此遭池魚之殃，不斷被檢調逼問關於馬英九的細節，即便如此也不願做出不實供述或傷害國民黨的行為。她說，今天頒發實踐一等獎章給蔡正元，讓大家記得「蔡正元是帶著勳章入獄的」，宣示國民黨永遠站在公理正義的一方。

不過，由於去年鄭麗文剛上任時，曾因出席秋祭悼念共諜吳石而遭蔡正元抨擊，當時也傳出鄭麗文可能成為2028總統人選之一，但被蔡正元酸說「沒有條件」跟台中市長盧秀燕比拚，蔡正元因砲火猛烈而被解讀兩人有心結。

對此，蔡正元今下午受訪時則說，在黨主席競選過程中，候選人羅智強、郝龍斌和鄭麗文都有請託他，鄭麗文甚至拜託他的事情最多，兩人不可能有心結，他一向客觀、理性評論時事。