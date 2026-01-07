王世堅受訪籲柯文哲別講流氓話　路過小朋友嗨喊：唱沒出息的人！

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨主席柯文哲日前說，民進黨政府關他一年可一笑置之，若派人放話如法炮製再把黃國昌搞一遍，「我一定焦土政策」。綠委王世堅今（7日）受訪時表示，如果黃國昌有涉入司法案的話，相信他也會勇敢面對嘛，司法前講狠話沒用，那是意氣之爭，台灣「國事如麻」，不要在枝枝節節的小事爭論，Push the button的人更應該理智，不要動不動講那種流氓話，無助於事。而王世堅受訪時有路人小朋友經過，也童言童語表示「哇！是唱沒出息的人！」讓現場大批媒體忍不住笑場。

王世堅表示，各政黨之間可以針對政策來做互相合作。這將近兩年來，那民眾黨被黃國昌一人主導之下所犯了錯誤，一味向國民黨傾斜低頭。國民黨所提的大大小小案子照單全收，白色過去的特質、強調的理想，已經染成小藍了嘛。

王世堅指出，柯文哲這一次回來，一開始有想通，倒不是那麼誠懇要綠白合啦，但至少柯文哲有想清楚，從政、來創立民眾黨，總有一定的理想。就是有一些政策作為，這些政策作為可能跟藍軍格格不入啊，但跟民進黨，其實有共同的很多好理念。

王世堅認為，本來以為柯文哲一回來想開了，想說針對個別政策大家合作。怎麼突然又這麼強硬？這一點的背景自己還沒想清楚，但就像呼籲中共一樣，大家不要放這種狠話啦。放狠話那就什麼話都不用談了嘛，不是嗎？就沒有什麼所謂意見交流，既然要合作，好呷不論利（台語：好吃的東西別去計較成本）啦，過去怎樣怎樣暫時就擺一邊。就談今天應該怎麼樣。

王世堅強調，民進黨跟民眾黨昨天是敵人，明天是怎樣不曉得，但是今天可以合作嘛。希望合作交流的前提，第一步就是放下武器、不要打嘴砲，不要再放那些狠話。至於黃國昌他會怎麼樣，司法會面對什麼，自己全然不知。但是如果黃國昌有涉入司法案的話，相信他也會勇敢面對嘛。在司法面前講狠話也沒用，那是意氣之爭。

王世堅指出，相信柯文哲應該只是幫黃國昌出口氣、罵一罵，希望就這樣罵過就好，不要再罵了。為了國家好，台灣現在「國事如麻」，不要在枝枝節節的小事爭論。主導政策、push the button的人更應該理智，不要動不動講那種流氓話，無助於事。