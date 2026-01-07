罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（7日）召開中執會，據轉述，中常委王世堅會中提到，藍白最近在推未來帳戶，這個案子其實是有點荒謬，財政部有很好的方案叫做TISA，可以照顧的族群更全面，應該多多跟國人宣導。黨主席賴清德則回應，現在的政府來講，重點政策是亞太資產管理中心，希望能把資金、人才留在台灣，讓本地經濟內循環更發達。TISA推行一年多成績確實不錯，有7萬多人參加、將近百億的規模。賴清德也預告，針對少子女化問題，行政院也將就生育、養育以及教育方面提出更精進計畫。

王世堅提到，藍白最近在推未來帳戶，這個案子其實是有點荒謬，其實財政部現在有一個很好的方案叫做TISA。這個國人賦稅優惠的投資計畫，TISA現在其實有不錯的成績，現在累積投資金額大概90幾億新台幣。同時在經理費以及這個稅，相當讓利給投資人。

王世堅認為，財政部應該更積極主動向國人宣傳這麼好的方案，同時未來政府針對TISA若能提供更多賦稅的優惠，可以吸引更多國人加入，比起投資未來帳戶，TISA是包含已經就職的勞工朋友、年輕朋友，現在開始使用這樣的優惠投資方案，未來也可以把資金轉出來做退休生活使用，TISA效用以及可以照顧的族群更全面，政府應多多宣導。

會中，賴清德也回應，其實以現在的政府來講，重點要推動的政策是亞太資產管理中心。從蔡英文前總統上任以至今，就是在金融資產及保險這幾大部門，從2016年至今資產成長超過7成，總數約有130兆。這是台灣經濟成長的果實，也是很大一筆財富。

賴清德說明，政府現在要推亞太資產管理中心，就是希望能把資金留在台灣本地，台灣人的錢投資台灣的產業，讓本地經濟內循環更發達。過去很多國人可能把資產放到新加坡、香港，除了錢會外流，包含一些從事金融業的國人朋友要到國外工作，人才也外流了，其實相當可惜。

現在政府要推亞太資產管理中心，就是希望可以把錢跟人才都留在台灣，TISA推行一年多以來的成績確實不錯，現在有7萬多人參加、將近百億的規模。這個部分也會請行政院把王世堅的意見帶回去研議、擴大宣傳。

賴清德也補充，針對少子女化這個問題，目前行政院已經針對生育、養育以及教育等不同層面研議，未來會推出這個更精進、更進一步的少子女化對策方案，這現在跟大家做一個大方向的告知，那未來行政院會再推出更詳細的方案。