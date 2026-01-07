國台辦列鄭英耀台獨頑固份子　王世堅：我列十大中共罪惡份子給他

記者杜冠霖／台北報導

國台辦今（7日）宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責，且禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區。綠委王世堅直言，這實在太無聊了，中共才說希望和平統一，即便台灣反對統一，但希望和平啊！「就以和平統一四個字來講，至少我們同意了兩個字，和平嘛」。王呼籲，不要再公佈這些有的沒有的，「否則我們也來列一列，我隨時可以列十個給他，十大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嘛？」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



對於國台辦懲戒台獨頑固份子名單包含教育部長鄭英耀，王世堅錯愕反問媒體，「教育部鄭部長？」獲得媒體肯定答覆後，王世堅表示，這實在太無聊了，他們可以把我們列為台獨首惡份子，那我們也可以列中共十大首惡不是嗎？既然彼此如此敵視，也可以把中共好戰派列十大首惡、二十大首惡、一百大首惡，不是嗎？中共今天十多架共機騷擾，也可以列首惡份子，已經到荒唐、無聊的地步。

王世堅直言，如果彼此之間要這麼敵視的話，就什麼也不用談了嘛，這會是他們十四億全體人民同意的嗎？中共一而再把不喜歡的台灣政治領袖，單方面的列為十大台獨首惡這些等等，不只執政黨，也是絕大多數熱愛自由民主制度的台灣人民無法接受的，「台灣有怎麼樣了嗎？有做什麼去侵犯中共了嗎？沒有嘛，一邊一國，公媽隨人拜啊！他們信仰共產主義，我們就信仰自由民主制度嘛」。

王世堅強調，昨天是敵人、明天不曉得，但是今天可以交流嘛。兩岸之間距離這麼近，可以互通有無、在經濟、文化上面交流。但交流的前提，要建立在互相保持友好的氛圍才對。如果一天到晚把誰誰誰列為什麼首要、要獵殺等等，天啊，「那我們也可以列出一長串的名單啊，這就不對了嘛！」

王世堅表示，希望彼此有自衛權嘛，台灣當然要有自己的國防，但國防從來沒有侵門踏戶，讓台灣的軍機、軍艦去環繞ˋ中共的領海範圍，沒有嘛！台灣從來沒有這樣，沒有做任何侵擾的動作，反而是中共一而再、再而三用這樣子近乎羞辱的方式在對待台灣，「這不是我們兩千三百萬人民所能夠接受」。

對於中共說法，王世堅指出，中共到現在為止就是說一套做一套。不是前一陣子才說要和平統一嗎？怎麼一沒有回應，就馬上翻臉、要武統台灣了？就要列什麼台灣十大台獨首惡了？中共自己要想清楚，每一句話背後都會有人民，包括他們中共的十四億人民、台灣兩千三百萬人民，全世界都會在看，看中共講這樣子的話，有沒有誠意？講的是不是真的？講話要有信用嘛，不是嗎？

王世堅表示，中共才說希望和平統一，即便台灣反對統一，但希望和平啊！不是這樣嗎？「就以和平統一四個字來講，至少我們同意了兩個字，和平嘛」。王強調，台灣不同意統一啊，統一看看定義是什麼嘛，如果說是同文同種、同文化、同宗教、同血緣，這個台灣不否認啊，但是制度互相有不同嘛，互相有不同的政治信仰，求同存異，相同的一起發揚光大。不一樣的地方互相尊重，這才對嘛。

王世堅認為，可能中共內部少數武統派、強硬份子，要藉機鬧事。相信也不是十四億絕大多數中國人所願意的。打仗不是開玩笑，生靈塗炭。真的打起來，不是說大的就一定贏，不是這樣哦，小個子都永遠被欺負囉？不是這樣子啦。總是走到那一步要用武力的話，當然台灣會有很大的損失，但是相對中共也要付出非常大代價。這是對的嗎？甚至因為中共刻意塑造的兵凶戰危氣氛，已經擴散到世界各地。真的哪一天擦槍走火，可能會波及到整個亞洲甚至全世界也說不定。

王世堅表示，希望中共他們當權者可以壓制、收斂一下那些武統派、好戰份子，不要再去發表這些無意義的談話。中共到現在為止這七十幾年來，沒有一天統治過台灣啊。那台灣也沒有一天到晚說要反攻大陸，希望說他們能夠壓抑一下好戰份子，台灣從來不挑釁，因為台灣人民就是愛好和平，就是一個很厚道的這種民族性，很好客嘛。希望不同的意見放下來。不要再公佈這些有的沒有的名單，「否則我們也來列一列嘛，我隨時可以列個十個給他，十大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嘛？」