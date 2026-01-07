　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦列鄭英耀台獨頑固份子　王世堅：我列十大中共罪惡份子給他

記者杜冠霖／台北報導

國台辦今（7日）宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責，且禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區。綠委王世堅直言，這實在太無聊了，中共才說希望和平統一，即便台灣反對統一，但希望和平啊！「就以和平統一四個字來講，至少我們同意了兩個字，和平嘛」。王呼籲，不要再公佈這些有的沒有的，「否則我們也來列一列，我隨時可以列十個給他，十大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嘛？」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

對於國台辦懲戒台獨頑固份子名單包含教育部長鄭英耀，王世堅錯愕反問媒體，「教育部鄭部長？」獲得媒體肯定答覆後，王世堅表示，這實在太無聊了，他們可以把我們列為台獨首惡份子，那我們也可以列中共十大首惡不是嗎？既然彼此如此敵視，也可以把中共好戰派列十大首惡、二十大首惡、一百大首惡，不是嗎？中共今天十多架共機騷擾，也可以列首惡份子，已經到荒唐、無聊的地步。

王世堅直言，如果彼此之間要這麼敵視的話，就什麼也不用談了嘛，這會是他們十四億全體人民同意的嗎？中共一而再把不喜歡的台灣政治領袖，單方面的列為十大台獨首惡這些等等，不只執政黨，也是絕大多數熱愛自由民主制度的台灣人民無法接受的，「台灣有怎麼樣了嗎？有做什麼去侵犯中共了嗎？沒有嘛，一邊一國，公媽隨人拜啊！他們信仰共產主義，我們就信仰自由民主制度嘛」。

王世堅強調，昨天是敵人、明天不曉得，但是今天可以交流嘛。兩岸之間距離這麼近，可以互通有無、在經濟、文化上面交流。但交流的前提，要建立在互相保持友好的氛圍才對。如果一天到晚把誰誰誰列為什麼首要、要獵殺等等，天啊，「那我們也可以列出一長串的名單啊，這就不對了嘛！」

王世堅表示，希望彼此有自衛權嘛，台灣當然要有自己的國防，但國防從來沒有侵門踏戶，讓台灣的軍機、軍艦去環繞ˋ中共的領海範圍，沒有嘛！台灣從來沒有這樣，沒有做任何侵擾的動作，反而是中共一而再、再而三用這樣子近乎羞辱的方式在對待台灣，「這不是我們兩千三百萬人民所能夠接受」。

對於中共說法，王世堅指出，中共到現在為止就是說一套做一套。不是前一陣子才說要和平統一嗎？怎麼一沒有回應，就馬上翻臉、要武統台灣了？就要列什麼台灣十大台獨首惡了？中共自己要想清楚，每一句話背後都會有人民，包括他們中共的十四億人民、台灣兩千三百萬人民，全世界都會在看，看中共講這樣子的話，有沒有誠意？講的是不是真的？講話要有信用嘛，不是嗎？

王世堅表示，中共才說希望和平統一，即便台灣反對統一，但希望和平啊！不是這樣嗎？「就以和平統一四個字來講，至少我們同意了兩個字，和平嘛」。王強調，台灣不同意統一啊，統一看看定義是什麼嘛，如果說是同文同種、同文化、同宗教、同血緣，這個台灣不否認啊，但是制度互相有不同嘛，互相有不同的政治信仰，求同存異，相同的一起發揚光大。不一樣的地方互相尊重，這才對嘛。

王世堅認為，可能中共內部少數武統派、強硬份子，要藉機鬧事。相信也不是十四億絕大多數中國人所願意的。打仗不是開玩笑，生靈塗炭。真的打起來，不是說大的就一定贏，不是這樣哦，小個子都永遠被欺負囉？不是這樣子啦。總是走到那一步要用武力的話，當然台灣會有很大的損失，但是相對中共也要付出非常大代價。這是對的嗎？甚至因為中共刻意塑造的兵凶戰危氣氛，已經擴散到世界各地。真的哪一天擦槍走火，可能會波及到整個亞洲甚至全世界也說不定。

王世堅表示，希望中共他們當權者可以壓制、收斂一下那些武統派、好戰份子，不要再去發表這些無意義的談話。中共到現在為止這七十幾年來，沒有一天統治過台灣啊。那台灣也沒有一天到晚說要反攻大陸，希望說他們能夠壓抑一下好戰份子，台灣從來不挑釁，因為台灣人民就是愛好和平，就是一個很厚道的這種民族性，很好客嘛。希望不同的意見放下來。不要再公佈這些有的沒有的名單，「否則我們也來列一列嘛，我隨時可以列個十個給他，十大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嘛？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

擠爆市府！台中伴手禮百家爭霸戰開打　老將新秀齊聚

熊霓瘦身有成「內衣全換新」 　剪30公分短髮燦笑「回頭率變高」

因盜版漫畫損失上億...日政府出招「AI偵測系統」、加速翻譯流程

四川社區群發簡訊提醒「多吃狗肉」　官方回應：只是養生建議

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

【火流星劃破夜空！】墾丁天空突現藍光　單車環島男全錄下

政治熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

曝辛柏毅呼叫「高度一直在下降」　空軍：但還無法證明他有跳傘

F16飛官墜海　潛水教練：沒防寒衣2小時就發抖

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

點空軍F-16V失事記者會3重點　媒體人痛批：這種情況是讓教官玩命?

辛柏毅度蜜月返台4天出事　隊長：去冰島、芬蘭是他一輩子夢想

F-16夜航兩殺手「空間迷向、操控撞地」　空軍：辛柏毅該做的都做了

F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿國軍官兵性命當人肉盾牌

辛柏毅F-16V失事關鍵60秒！　一圖還原完整時序

空軍令F-16停飛！督察長哽咽籲國人替辛柏毅祈福　最新搜救兵力曝

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

辛柏毅墜海失蹤　揭密F-16夜訓死亡陷阱

LIVE／飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯　空軍10：00說明狀況

更多熱門

相關新聞

小橘書有效嗎？　用數據檢視台灣民眾的韌性準備

小橘書有效嗎？　用數據檢視台灣民眾的韌性準備

台灣政府於近期以小橘書的方式，全面發放防災手冊給全台的民眾，透過紙本發送的方式，希望盡力讓所有台灣民眾都有機會接觸到防災相關資訊並進行準備。從政策方向來看，相較於前幾年被詬病的只有電子檔版本（且只有幾萬人下載）來看，以紙本全體發送無疑是能讓更多人接觸到這個資訊的方向。紙本也可避免民眾在緊急斷電的時候，仍能夠在離線的情況下將小橘書當工具書立刻查找使用。

民進黨高雄市長初選最新民調！邱議瑩衝第1

民進黨高雄市長初選最新民調！邱議瑩衝第1

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

關鍵字：

台獨國台辦王世堅民進黨鄭英耀教育部劉世芳內政部台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面