共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

記者陳冠宇／北京報導

美軍近日在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦並移送出境，台灣熱議共軍是否可能以此為例，對賴清德總統進行類似行動。大陸國台辦回應稱，如果台獨分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，大陸必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

台灣輿論關注，大陸是否可能對台灣準備多種軍事行動，其中包括由特殊部隊執行、針對領導層的「斬首作戰」。有大陸媒體於今（7）日的國台辦例行記者會上對此進行提問。

大陸國台辦發言人陳斌華回應，「美方悍然對一個主權國家使用武力，嚴重違反國際法，侵犯他國主權，威脅地區和平與安全，我們堅決反對」。

陳斌華接著強調，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。他稱，「如果『台獨』分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，我們必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。」

此外，正在柬埔寨服刑的台灣網紅「晚安小雞」即將出獄，有傳言他將被遣送中國大陸，媒體詢問，國台辦有沒有掌握更多資訊？陳斌華回應，「我注意到有關報導。我們會依法處理相關事宜。」

對於被大陸制裁、不允許入境的日本參議員石平訪問台灣，並強調其踏上台灣說明台灣絕非中國一部分，台灣就是台灣。對此，陳斌華只回應，「宵小之輩的胡言亂語，不值一評」。