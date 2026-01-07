　
政治

讚蔣萬安免費營養午餐政策厲害　周玉蔻：綠營縣市長候選人該跟進

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安6日宣布今年台北市國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省下新台幣上萬元。對此，媒體人周玉蔻今（7日）表示，蔣萬安的台北市營養午餐全免費政策很厲害，奉勸民進黨所有縣巿長候選人從善如流跟進，千萬別爭論台北市分配款多到不知道怎麼花這種老百姓懶得理你的廢話。

周玉蔻表示，自己瞧不起蔣萭安，但蔣萬安昨天宣布的台北市營養午餐全免費政策很厲害。

周玉蔻也提出4建議，奉勸民進黨政治人物，第一，所有縣巿長候選人從善如流跟進，營養午餐全免費，加碼保證熱食、美味、營養均衡，千萬別爭論台北市分配款多到不知道怎麼花這種老百姓懶得理你的廢話。

周玉蔻建議，第二，行政院早早規劃去年度超徵税收普發現金政策（10000元起跳），快快公布，不要再說「財政紀律」那一套了！

周玉蔻認為，第三，針對藍白不審總預算案，下鄉說明根本浪費時間（卓內閣以為自己是高市早苗團隊嗎），請行政院馬上推出政府年度收支備案，承諾弱勢照顧及福利政策絕不減少。

周玉蔻批評，卓院長和民進黨黨團請不要再像被家暴的婦女一樣，動不動一副怨婦狀，只會哭訴，老百姓必然嫌棄政府沒用。

周玉蔻直言，更重要的是，千萬別傻到指望柯文哲會幫忙，跟魔鬼交易，死到屍骨全無的是民進黨。

周玉蔻說，第四，立定目標，2026年底大選翻身，保住現有縣市外，努力打下嘉義市、宜蘭縣、台東縣、基隆市、新北市和彰化縣、雲林縣。

周玉蔻強調，自信、氣魄有權力行使及召喚選民支持魅力的政府領導人，才是台灣人，特別是中間選民的所愛，拜託，年輕名不見經傳的發言人罵人、立委寫臉書、例行記者會、總統與閣揆道德喊話，無效！

周玉蔻直言，人民要看到的是意志堅決、說服力深刻又有耐心的領導，不要再猶豫了，這是個比速度的時代。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王炳忠自訴理▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

美軍近日在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦並移送出境，台灣熱議共軍是否可能以此為例，對賴清德總統進行類似行動。大陸國台辦回應稱，如果台獨分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，大陸必將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

拿女人子宮換總預算通過？　民進黨團：絕不會成為交換籌碼

拿女人子宮換總預算通過？　民進黨團：絕不會成為交換籌碼

營養午餐免費20億經費哪來？　蔣：追加預算

營養午餐免費20億經費哪來？　蔣：追加預算

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

TPASS恐斷炊！藍酸危言聳聽　王義川：若業者退出國民黨要負責

新北不跟進！北市營養午餐全免　侯友宜：中央應統一避免福利落差

新北不跟進！北市營養午餐全免　侯友宜：中央應統一避免福利落差

