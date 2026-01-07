　
政治

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

▲▼民眾黨立法院黨團26日召開黨團記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、感事長陳昭姿出席。總召黃國昌要賴清德講清楚，憲法到底哪一條有規定要在12/31前把總預算給審完。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（7日）舉行中央委員會，針對空軍F-16單座戰機墜海事故，黨主席黃國昌期盼搜救過程一切順利，飛官平安歸來，並感謝第一線搜救人員不眠不休投入救援之辛勞，他也嚴正駁斥並嚴厲譴責民進黨，再度惡意錯帶風向、誤導全民，惡意利用此次戰機事故，藉機攻訐、歸咎在野黨未審總預算。

黃國昌說，對於民進黨再度惡意錯帶風向、誤導全民，聲稱在野黨遲遲不審今年度總預算、追加軍購預算案等，甚至出現部分綠營側翼人士，惡意利用此次戰機事故，藉機攻訐、歸咎在野黨未審總預算，嚴正駁斥並嚴厲譴責。

黃國昌強調，民眾黨面對如此下流、無恥、不長進的言行持續撕裂社會，會堅守秉持正面、陽光、積極態度，正面迎戰無所畏懼，並重申賴清德政府至今不依法編列立法院已三讀通過之各項預算案，其中包括國軍基層戰鬥部隊加薪、退休警消提高所得替代率等法律案，「充斥錯假、違法、疏漏的115年中央政府總預算，在野黨究竟該如何審查 ? 」

黃國昌痛批，「民進黨政府厚著臉皮賴帳不給」耍賴擺爛、惡意賴帳，目無法紀毀憲亂政，才是真正的「不做正事」。

黃國昌表示，6600億元軍購至今「只聞樓梯響」，逾期未到貨、66架F-16V戰機一架未到，離譜情事接二連三簡直不忍卒睹。民進黨政府無視鉅額軍購淪為無底「買空黑洞」，將國防類比扮家家酒兒戲，並一再綁架、犧牲國軍福利作為「政治肉票」，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。

黃國昌表示，台灣民眾黨支持軍、警、消等各項預算的立場從未改變，如今更須全力捍衛已三讀通過、保障其福利的各項法案，並監督各項軍備採購必須如期、如質到貨，絕對無法再容忍攸關人命安全的軍購案，淪為「砸錢買心酸、虛耗人民血汗錢卻是買了個寂寞」。

黃國昌指出，針對立法院已三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，但內政部至今仍不依法編列新增差額預算，民眾黨已正式啟動為退休警消，提出團體行政訴訟行動，並自本月8日起於台灣民眾黨中央黨部、新北市黃國昌立法委員板橋服務處，展開團體訴訟收件，另外台灣民眾黨全國各縣市地方黨部、全國各級公職、民代服務處，也將接續加入收件服務。

「民眾黨說到做到。」黃國昌說，所有訴訟成本由台灣民眾黨負擔，絕不漠視民進黨屢屢欺壓警消、利用軍公教製造社會對立、謀取政治私利的邪惡行徑，黃國昌強調，「軍警消人員絕對不能再被欺負、再淪為民進黨只會出一張嘴說心中最軟的那一塊」。

01/05 全台詐欺最新數據

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

數月前部分藍營名嘴預測，台積電會跌到一張五百元以下、台股很快崩盤。而台股5日突破3萬點大關創歷史新高。對此，媒體人黃暐瀚昨表示，去年台積電宣布美國設廠時，自己公開表示願意相信魏哲家，曾被「某些人」批評得體無完膚，彼此見解不同很正常，但對異見者往死裡罵是做什麼？該篇貼文也引來大批在野黨支持者圍剿，有小草更口不擇言，提及黃暐瀚遭酒駕撞擊逝世的母親，酸「你媽應該挺難過的」。對此，黃暐瀚表示，不歡迎這種不禮貌留言，但也不樂見網友肉搜他。

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨給時程

F-16戰機花蓮外海失聯　賴清德盼平安歸來：請全體國人一起集氣

王世堅受訪籲柯文哲別講流氓話　路過小朋友嗨喊：唱沒出息的人！

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

