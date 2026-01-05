台南安南區清慈宮啟建台灣第一大醮　黃偉哲祈願台南遠離災厄

▲台南市安南區清慈宮5日舉行大型建醮動土儀式，市長黃偉哲到場上香祈福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區新和順清慈宮即將啟建規模空前的大型建醮，包含羅天、周天、普天三大醮典，前後共計50天，廟方5日舉行建醮動土儀式，市長黃偉哲動土前特別到場向神明上香祈福，並表示希望透過這場大型建醮，祈求台南市平安順遂、避免重大災情發生。

清慈宮主祀清水二祖師，樓上為供奉玉皇上帝的玉皇宮。廟方代言人、總幹事張清火表示，去年4月7日清晨開廟門敬茶奉香時，耳邊清楚聽聞玉皇上帝連續三次諭示「天下一大事！」，隨後天公爐發爐，讓他深感神明有重大旨意示現。隔日晚間扶輦請示神意，指示天下紛亂、戰禍頻仍，須由《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨，為世間消災解厄、祈求和平。

張清火指出，此次建醮規模涵蓋羅天、周天、普天三大醮典，前後49天，另加1天大型普度，共計50天，被視為台灣罕見、規模最大的建醮大典。對於清慈宮即將啟建的大醮，總統賴清德也特別致贈「澤被兆民」墨寶一幅，表達祝賀與期許。

清慈宮雖成立未滿20年，但神蹟與大型醮典經驗已備受地方關注。廟方指出，過去已依神明指示舉辦過2次大型建醮，包括103年的「九朝通天朝會祈安大醮」及110年的「九朝天闕九龍朝會祈安福醮」，此次羅、周、普天大醮將自115年1月5日起正式啟建，歷時50天。

5日的建醮動土典禮，除市長黃偉哲提前到場外，民政局長吳明熙、安南區長魏文貴、市議員黃麗與建醮主委陳忠禕、清慈宮主委方儷陵等人，也一同出席見證。安南區長魏文貴表示，清慈宮建醮主旨在於為台灣祈求平安、風調雨順，區公所對此全力支持，也期盼透過大型宗教活動，吸引外地人潮，進一步帶動地方觀光與經濟發展。

廟方也公布後續建醮系列活動時程，包括2月21日豎立燈篙、2月26日淨壇安座、2月27日開香大典、2月28日建醮起鼓、4月18日普渡植福、4月22日至24日祈安遶境，以及5月2日舉辦平安福宴，相關活動將陸續登場。