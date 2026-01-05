　
地方 地方焦點

台南安南區清慈宮啟建台灣第一大醮　黃偉哲祈願台南遠離災厄

▲台南市安南區清慈宮5日舉行大型建醮動土儀式，市長黃偉哲到場上香祈福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區新和順清慈宮即將啟建規模空前的大型建醮，包含羅天、周天、普天三大醮典，前後共計50天，廟方5日舉行建醮動土儀式，市長黃偉哲動土前特別到場向神明上香祈福，並表示希望透過這場大型建醮，祈求台南市平安順遂、避免重大災情發生。

清慈宮主祀清水二祖師，樓上為供奉玉皇上帝的玉皇宮。廟方代言人、總幹事張清火表示，去年4月7日清晨開廟門敬茶奉香時，耳邊清楚聽聞玉皇上帝連續三次諭示「天下一大事！」，隨後天公爐發爐，讓他深感神明有重大旨意示現。隔日晚間扶輦請示神意，指示天下紛亂、戰禍頻仍，須由《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨，為世間消災解厄、祈求和平。

張清火指出，此次建醮規模涵蓋羅天、周天、普天三大醮典，前後49天，另加1天大型普度，共計50天，被視為台灣罕見、規模最大的建醮大典。對於清慈宮即將啟建的大醮，總統賴清德也特別致贈「澤被兆民」墨寶一幅，表達祝賀與期許。

清慈宮雖成立未滿20年，但神蹟與大型醮典經驗已備受地方關注。廟方指出，過去已依神明指示舉辦過2次大型建醮，包括103年的「九朝通天朝會祈安大醮」及110年的「九朝天闕九龍朝會祈安福醮」，此次羅、周、普天大醮將自115年1月5日起正式啟建，歷時50天。

5日的建醮動土典禮，除市長黃偉哲提前到場外，民政局長吳明熙、安南區長魏文貴、市議員黃麗與建醮主委陳忠禕、清慈宮主委方儷陵等人，也一同出席見證。安南區長魏文貴表示，清慈宮建醮主旨在於為台灣祈求平安、風調雨順，區公所對此全力支持，也期盼透過大型宗教活動，吸引外地人潮，進一步帶動地方觀光與經濟發展。

廟方也公布後續建醮系列活動時程，包括2月21日豎立燈篙、2月26日淨壇安座、2月27日開香大典、2月28日建醮起鼓、4月18日普渡植福、4月22日至24日祈安遶境，以及5月2日舉辦平安福宴，相關活動將陸續登場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

六甲國小湖東校區再生轉型打造台南永續教育新基地

台南市六甲國小湖東校區自2024年6月送別最後一屆畢業生後，並未因停辦而沉寂，反而展開嶄新的再生篇章，校區自2025年7月起由荒野保護協會認養，轉型為生態環境教育基地，日前六甲國小攜手荒野保護協會在校區內舉辦生態環境教育成果展暨親子活動，展現校園活化成果，也見證湖東校區從閒置到重生的轉變。

鐵馬騎進台南山區陳亭妃強調12年爭取農水利建設不是選舉才出現

北京也可發動斬首？　6張圖看委內瑞拉對台灣安全影響＆訊息戰場

反制無人機國家隊　台灣防衛體系下一個必須完成的關鍵工程

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

關鍵字：

台南安南區清慈宮台灣第一大醮黃偉哲.祈願台南遠離災厄

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

