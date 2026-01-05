馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

記者羅翊宬／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛夫婦遭押送至美國後，司法程序正式啟動。兩人預計於美東時間5日中午（台灣時間6日）在紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭受審，面對多項涉毒重罪指控，外界關注焦點不僅在於是否定罪，辯方更可能從逮捕合法性與主權豁免等法理層面展開攻防，整起案件被視為高政治與高司法風險的重大審判。

▲委內瑞拉總統馬杜洛握緊雙拳。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒《紐約時報》，馬杜洛與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）將在曼哈頓下城的聯邦地方法院完成首次提訊（arraignment），此舉象徵案件從高度機密的軍事特種行動，正式轉入美國司法體系的審前程序。兩人將站在法官面前，確認身分、獲知自身權利，並對檢方指控表達答辯立場，預料將提出不認罪抗辯。

▲委內瑞拉總統馬杜洛被抓捕至美國。（圖／路透）

起訴書指出，馬杜洛被控多項重罪，包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼進入美國，以及涉及機槍與毀滅性裝置的相關犯罪；佛羅雷斯則被控參與密謀運送古柯鹼。若最終遭判有罪，馬杜洛刑期至少30年起跳，最重恐面臨無期徒刑，佛羅雷斯亦可能面臨長期監禁。

初次出庭通常時間不長，但程序意義重大。法官除了詢問答辯立場外，也將處理是否交保等審前羈押問題。報導分析，由於案件性質特殊，且涉及國家安全與重大跨國犯罪，法官幾乎可以確定下令兩人不得交保，先行羈押於布魯克林的大都會拘留中心候審。

提訊過程中，檢方預料將簡要說明掌握的證據方向，包括錄音、文件及搜索行動中取得的相關資料，並主張被告具有逃亡或危害社會之虞，以支持羈押必要性。辯方則可能預告將提出哪些動議，為後續程序攻防鋪路。

▲委內瑞拉總統馬杜洛手持憲法副本。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，本案最大變數在於辯方策略恐不會立刻聚焦於「是否犯罪」，而是先從程序與法理層面切入，包括質疑美軍逮捕行動與押送至美國的合法性，以及馬杜洛身為主權國家領袖，是否依法享有主權豁免。這類爭議在美國刑事法院極為罕見，勢必引發激烈法律辯論。

案件將由紐約南區聯邦檢察官辦公室主導，檢察官由克雷頓（Jay Clayton）領軍，並由國家安全與國際毒品專責檢察官承辦。至於馬杜洛與佛羅雷斯的辯護律師人選，目前仍未對外公開。

至於承審法官為現年92歲的赫勒斯坦（Alvin K. Hellerstein），其於1998年由美國前總統柯林頓任命。他近期亦曾處理美國總統川普試圖將其曼哈頓刑案移轉至聯邦法院的相關程序，該案目前仍在審理中。

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

《ETtoday新聞雲》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。