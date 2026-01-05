　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

記者陳宛貞／綜合外電報導

流亡西班牙的委內瑞拉反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo González）4日透過影片宣示，自己才是委國的合法總統，並首度以總司令身分向軍警喊話。這名76歲前外交官強調，獨裁者馬杜洛被美軍逮捕後，委內瑞拉迎來歷史性轉機，但強調「這還不夠」，要求立即無條件釋放所有政治犯。

▲▼ 流亡西班牙的委內瑞拉反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo González）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 龔薩雷茲去年大選得票數遠高於馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約時報》，龔薩雷茲在將近4分鐘的影片中表示，「今天，那個篡奪政權的人已經不在國內，正面臨司法制裁。」他稱馬杜洛政權垮台是「重要一步」，但強調唯有釋放政治犯及承認2024年7月大選結果才能使國家正常化。

龔薩雷茲呼籲委內瑞拉軍警體系，「身為委內瑞拉人民的總統，我冷靜而明確地向國家武裝部隊和執法單位喊話：你們的使命是實現並維護人民在2024年7月28日表達的主權意志」，「我以總司令身分提醒，你們要效忠憲法，效忠人民，效忠共和國。」

他在影片中說明政治犯處境，將這些被關押的平民和軍人稱為「人質」，稱他們「僅因思想不同、爭取權利或履行憲法義務」就遭受迫害，並在影片最後表示，「這是歷史性時刻，我們將平靜、透明和民主承諾來承擔責任。」

這場政治風暴源於去年7月的總統大選爭議，當時龔薩雷茲作為知名反對派領袖馬查多（María Corina Machado）的代理人參選，因為馬查多遭親政府法院剝奪參選資格。

多項獨立民調顯示，龔薩雷茲以壓倒性優勢領先馬杜洛35個百分點；反對陣營統計更指出，龔薩雷茲獲得627萬票，得票率約73%，遠超越馬杜洛的275萬票。但執政12年的馬杜洛無視民意，自行宣布勝選，連任第3個6年任期；龔薩雷茲則在當局嚴厲打壓及逮捕行動之下，被迫逃往西班牙尋求政治庇護。

美國前國務卿布林肯曾稱有「壓倒性證據」支持龔薩雷茲勝選，秘魯、阿根廷等多個南美國家也承認其合法性，但中國、俄羅斯、伊朗等國則支持馬杜洛政權。

馬杜洛3日被美軍逮捕後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已宣誓就任代理總統，但稱馬杜洛仍是「唯一」合法總統，委國最高法院也正式指派羅德里格斯擔任代理總統職務。

美國總統川普對此強硬回應，稱美方高層將「掌控」委內瑞拉事務，更警告羅德里格斯若不採取正確行動，將面臨比馬杜洛更嚴重的後果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

國際熱門新聞

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

專家：美打委國「不會加速北京犯台」

更多熱門

相關新聞

川普軍事行動完全無法制衡？

川普軍事行動完全無法制衡？

此次川普派三角洲部隊活抓委內瑞拉總統馬杜洛，中外媒體已有許多評論，本文談兩個比較少人談的面向。第一是美國到底為什麼會願意甘冒美軍大兵的生命風險進行軍事干預？第二是川普2.0執政至今，除了這次的委內瑞拉，他還曾經干預過葉門與空襲伊朗，這兩項也都是軍事行動。而川普1.0時，也曾干預過敘利亞、清剿ISIS與狙殺蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)，川普要發動軍事行動就發動，美國畢竟是一個民主國家，難道國內完全沒有制衡的力量嗎？

委內瑞拉街上超空蕩　超市出現人龍

委內瑞拉街上超空蕩　超市出現人龍

國際法已死　川普打造「新世界秩序」

國際法已死　川普打造「新世界秩序」

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒恐判無期！

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒恐判無期！

籲美確保馬杜洛夫婦安全 陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

籲美確保馬杜洛夫婦安全 陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

關鍵字：

委內瑞拉馬杜洛龔薩雷茲政治犯政局

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面