大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

記者陳宛貞／綜合外電報導

流亡西班牙的委內瑞拉反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo González）4日透過影片宣示，自己才是委國的合法總統，並首度以總司令身分向軍警喊話。這名76歲前外交官強調，獨裁者馬杜洛被美軍逮捕後，委內瑞拉迎來歷史性轉機，但強調「這還不夠」，要求立即無條件釋放所有政治犯。

▲ 龔薩雷茲去年大選得票數遠高於馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約時報》，龔薩雷茲在將近4分鐘的影片中表示，「今天，那個篡奪政權的人已經不在國內，正面臨司法制裁。」他稱馬杜洛政權垮台是「重要一步」，但強調唯有釋放政治犯及承認2024年7月大選結果才能使國家正常化。

龔薩雷茲呼籲委內瑞拉軍警體系，「身為委內瑞拉人民的總統，我冷靜而明確地向國家武裝部隊和執法單位喊話：你們的使命是實現並維護人民在2024年7月28日表達的主權意志」，「我以總司令身分提醒，你們要效忠憲法，效忠人民，效忠共和國。」

他在影片中說明政治犯處境，將這些被關押的平民和軍人稱為「人質」，稱他們「僅因思想不同、爭取權利或履行憲法義務」就遭受迫害，並在影片最後表示，「這是歷史性時刻，我們將平靜、透明和民主承諾來承擔責任。」

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

這場政治風暴源於去年7月的總統大選爭議，當時龔薩雷茲作為知名反對派領袖馬查多（María Corina Machado）的代理人參選，因為馬查多遭親政府法院剝奪參選資格。

多項獨立民調顯示，龔薩雷茲以壓倒性優勢領先馬杜洛35個百分點；反對陣營統計更指出，龔薩雷茲獲得627萬票，得票率約73%，遠超越馬杜洛的275萬票。但執政12年的馬杜洛無視民意，自行宣布勝選，連任第3個6年任期；龔薩雷茲則在當局嚴厲打壓及逮捕行動之下，被迫逃往西班牙尋求政治庇護。

美國前國務卿布林肯曾稱有「壓倒性證據」支持龔薩雷茲勝選，秘魯、阿根廷等多個南美國家也承認其合法性，但中國、俄羅斯、伊朗等國則支持馬杜洛政權。

馬杜洛3日被美軍逮捕後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）已宣誓就任代理總統，但稱馬杜洛仍是「唯一」合法總統，委國最高法院也正式指派羅德里格斯擔任代理總統職務。

美國總統川普對此強硬回應，稱美方高層將「掌控」委內瑞拉事務，更警告羅德里格斯若不採取正確行動，將面臨比馬杜洛更嚴重的後果。