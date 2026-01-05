　
國際

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

▲▼委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）超市外排起長長人龍，人們囤購儲備基本物資。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡拉卡斯居民排隊買雞蛋。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被美軍逮捕後，該國瀰漫著恐懼與不安，反對派支持者只敢私下慶祝。首都卡拉卡斯（Caracas）與各大城市的街頭一片寂靜，大部分民眾僅為採買民生用品才外出。儘管未出現恐慌性搶購，超市與藥局外仍排起長長人龍。

CNN報導了上述的周末街頭情況，除了儲備基本物資，以免發生衝突或搶劫之外，大多數居民似乎都選擇留在家中，記者梅納（Mary Mena）甚至形容，「除了鳥叫聲，街上什麼聲音都聽不到」。

▲▼委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）超市外排起長長人龍，人們囤購儲備基本物資。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）超市外排起長長人龍，人們囤購儲備基本物資。（圖／達志影像／美聯社）

▲超市外也排起長長人龍，人們囤購基本物資。（圖／達志影像／美聯社）

儘管人煙稀少、未出現恐慌性搶購，也很少看見親馬杜洛民兵團體「集體組織」（Colectivos）的身影，軍警仍處於戒備狀態。

另據《路透社》報導，在石油重鎮馬拉開波（Maracaibo），人們也排起長長隊伍，購買民生用品。39歲技師查辛（Jairo Chacin）說，「我出門查看店面，擔心遭到搶劫，但街道空無一人。我本來想加油，但加油站關門了，所以我趁機買些食物，因為不知道接下來會發生什麼。說實話，我既感覺恐懼又喜悅。」

首都近郊馬拉凱（Maracay）的35歲心理學家帕倫西亞（Alejandra Palencia）出門遛狗時說，「這裡感覺像是一座廢棄的城市，人們都關在室內」，因為到處都充斥著恐懼與不確定感。

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）。（圖／路透）

▲馬杜洛（中間）及夫人弗洛雷斯（右）目前均已被押送至美國。（圖／路透）

川普宣布美國將管理委內瑞拉，直到順利完成權力過渡為止，但未提供具體細節。委內瑞拉副總統羅德里格茲（Delcy Rodríguez）正式就任代理總統，並且改口邀請華府「合作」。

不過，許多民眾仍對未來充滿疑慮。中部城市華倫西亞（Valencia）的74歲居民佩雷茲（Nancy Pérez）出門買麵包時說，「我想知道接下來會發生什麼。」

另一些居民不滿由白宮決定本國事務。首都居民薩拉札爾（Jenny Salazar）說，「我不同意由委內瑞拉之外的另一名總統，掌管我們委內瑞拉人。」從邁阿密返鄉探親的蒂琳（Teo Tilin）也質疑川普如何掌控局面。

儘管反對派支持者私下慶祝，但沒看見任何支持美國行動的集會。官媒播放馬杜洛支持者的抗議訊息，一名少年在電視上說，「我們不會讓你們這些『自以為世界警察』的人改變一切。」

01/03

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

委內瑞拉馬杜洛美軍囤貨

