國際

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普行事作風震驚全球。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，川普把馬杜洛趕下台，顯示美國的新世界秩序來臨。在打擊委內瑞拉之後，美國總統暗示他將把外交政策應用在其他地方，標誌著川普的「新世界秩序」正式來臨，傳統的國際法恐將不復存在。

川普第2任期對索馬利亞、奈及利亞、敘利亞、伊拉克、伊朗和國際水域發動攻擊後，3日的委內瑞拉行動進一步顯示，他「把美國利益視為第一優先」的外交政策，達到了前所未有的激進程度。川普更在宣布逮捕馬杜洛的記者會上表示，「未來將由保護商業、領土和國家安全核心資源的能力來決定，這些是決定全球權力的鐵律。」

清華大學國際安全戰略中心學者孫成昊（Sun Chenghao）分析，馬杜洛政權的垮台將被視為「權力政治的嚴厲教訓」，對中國等全球強權而言，「加速了全球秩序重新配置的更廣泛趨勢」。

除了軍事手段之外，川普也不吝於動用貿易制裁及關稅施壓、達成政治目標，副總統范斯等幕僚也從不避諱支持他們認為更適任的歐洲國家反對黨。委內瑞拉任務既未與盟友討論，也沒對該國未來提出明確規畫，進一步加深了各界共識，那就是川普總是「先採取行動、之後再釐清細節」的行為模式。

▲▼美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

科威特大學（Kuwait University）助理教授、英國查塔姆研究所（Chatham House）研究員薩伊夫（Bader Al-Saif）說，「已有很多文章談論多極化世界的興起，但川普政府正向我們展示了帝國秩序的成形。」

報導指出，川普單槍匹馬行動，讓人想起殖民模式，美國可能允許名義上獨立的政府處理庶務，但同時透過經濟脅迫與軍事實力，確立美國主導地位。不論在烏克蘭、葉門或加薩，其行為模式的另一個特點是把重心放在短期成就，而非更複雜、更長期的治理及穩定性議題。

不過，這恐怕也會反過來損害美國利益。一些批評人士認為，川普模式可能被北京用於對付台灣，或者助長俄羅斯推翻澤倫斯基的嘗試，「從南海的南沙群島到喜馬拉雅山的爭議邊境，川普風格的外交政策，可能讓零星熱點迅速演變成全面爆發的熊熊大火。」

儘管中俄及拉美多國強烈譴責美軍行動，川普卻沒有展現出一絲關切或退讓。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）4日感嘆，「舊世界秩序正在崩潰，國際法已不復存在。」

川普打委內瑞拉「不會加速北京犯台」　專家點出2原因

「美軍插手」5大中南美洲國家　衛報盤點批評：往往變更慘

 
更多新聞
