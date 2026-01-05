籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

記者魏有德／綜合報導

美國軍方及緝毒局3日將委內瑞拉總統馬杜洛及夫人強行帶回美國「受審」，引起全球輿論譁然。對此，大陸外交部今（5）日呼籲美國政府，「確保馬杜羅（馬杜洛，下同）總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

大陸外交部發言人林劍表示，中方已就美國強行控制委內瑞拉總統馬杜羅夫婦表明了立場，對美方強行控制馬杜羅總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，「美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。」

林劍指出，無論國際風雲如何變幻，中國始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，對拉政策保持連續性和穩定性，「中方堅持不干涉內政原則，尊重拉美人民選擇，不以意識形態劃線，同拉美國家的交往合作始終秉持平等相待、互利共贏的原則，從不尋求勢力範圍，也不針對任何一方。」

至於委內瑞拉的內部形勢，林劍表示，中方尊重委內瑞拉的主權獨立，相信委內瑞拉政府將按照本國的憲法和法律妥善處理內部事務，「中委合作是主權國家之間的合作，受到國際法和兩國法律的保護。無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護。」