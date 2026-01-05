　
大陸 大陸焦點 特派現場

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

記者魏有德／綜合報導

美國軍方及緝毒局3日將委內瑞拉總統馬杜洛及夫人強行帶回美國「受審」，引起全球輿論譁然。對此，大陸外交部今（5）日呼籲美國政府，「確保馬杜羅（馬杜洛，下同）總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。」

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

大陸外交部發言人林劍表示，中方已就美國強行控制委內瑞拉總統馬杜羅夫婦表明了立場，對美方強行控制馬杜羅總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，「美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。」

林劍指出，無論國際風雲如何變幻，中國始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，對拉政策保持連續性和穩定性，「中方堅持不干涉內政原則，尊重拉美人民選擇，不以意識形態劃線，同拉美國家的交往合作始終秉持平等相待、互利共贏的原則，從不尋求勢力範圍，也不針對任何一方。」

至於委內瑞拉的內部形勢，林劍表示，中方尊重委內瑞拉的主權獨立，相信委內瑞拉政府將按照本國的憲法和法律妥善處理內部事務，「中委合作是主權國家之間的合作，受到國際法和兩國法律的保護。無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護。」

01/03 全台詐欺最新數據

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

流亡西班牙的委內瑞拉反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo González）4日透過影片宣示，自己才是委國的合法總統，並首度以總司令身分向軍警喊話。這名76歲前外交官強調，獨裁者馬杜洛被美軍逮捕後，委內瑞拉迎來歷史性轉機，但強調「這還不夠」，要求立即無條件釋放所有政治犯。

馬杜洛委內瑞拉外交部國際法川普美國

