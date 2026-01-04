川普戰情室現場曝！親自監視美軍「逮捕馬杜洛」　全程緊盯

▲川普在個人社群平台公開戰情室畫面。（圖／Truth Social）



記者王佩翊／編譯

美軍3日對委內瑞拉發動軍事突襲，同時逮捕總統馬杜洛夫婦，川普同日下午在其Truth Social社群平台上傳一系列照片，畫面顯示他與高級官員在作戰室內密切關注美軍對委內瑞拉的軍事行動，這些影像曝光後立即引發全球媒體關注。

從照片中可以看到，川普坐在會議桌前雙手交握、皺眉緊盯，他身旁則圍繞著中情局局長拉特克利夫、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯等重要幕僚，眾人專注觀看即時畫面並檢視空襲行動的作戰地圖。

川普並未詳細說明這些照片的拍攝時間地點，但發布時間恰好在他宣稱美軍成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛的數小時後。

川普稍早接受《福斯新聞》電話訪問時透露，他在佛羅里達州海湖莊園全程監控這次軍事行動。他表示，「我能夠即時觀看整個過程，我看到了每一個環節，也聽到了佛羅里達這邊與委內瑞拉前線部隊之間的通訊內容。」

對於美軍在此次行動中的表現，川普給予高度讚揚。他指出，「看到他們如此優秀、如此專業，以及我們擁有的裝備如此先進，真是令人驚豔。這些設備的運作完美無缺。」川普特別強調，這次夜間突襲行動展現了美軍的專業素養和領導品質。

川普也確認，美軍在這次任務中並未出現死亡案例，僅有輕微傷員。他說，「只有一些輕傷，我方沒有死亡，這真的很了不起。」不過這起突襲行動也造成委內瑞拉軍方與平民40人死亡。