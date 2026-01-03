　
地方 地方焦點

基隆新橫濱社區接駁車雙線通車　邱佩琳：通勤就醫更便利

▲基隆新橫濱社區接駁車雙線通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆新橫濱社區接駁車雙線通車，副市長邱佩琳（右4）肯定通勤動線改善。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆新橫濱社區聯手市府與建商，成功將社區接駁車從單一路線升級為「市區線」與「南港線」雙路線，今（3日）正式通車。新路線最早清晨6點30分發車，最晚晚間10點自南港返回，每日可服務約1300人次，大幅提升居民前往基隆市區、醫院、臺北南港通勤及就醫的便利性，成為改善社區交通的重要里程碑。

邱佩琳表示，新橫濱社區接駁車由原本單一路線，調整為「市區線」及「南港線」兩條路線，最早班次清晨6點30分發車，最晚班次於晚間10點自南港返回基隆，每日可分擔約1,300人次交通需求，對改善社區交通具有相當助益。

▲基隆新橫濱社區接駁車雙線通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳指出，新橫濱社區接駁車最初係由開發單位潤隆建設股份有限公司，為降低社區開發對周邊交通影響所提出的交通改善措施。2024年間，新橫濱上野社區、星野社區、夢悅城社區管理委員會與中山區多位市議員召開座談，為使接駁服務更貼近住戶實際需求，透過多次社區會議、問卷調查及成立聯合協會，並與相關單位積極溝通協調，成功將原本單一市區路線，調整為市區線與南港線兩條路線，提升整體服務效能。

邱佩琳進一步表示，社區接駁車今日正式通車，除了肯定社區居民與聯合協會的用心與努力，也特別感謝潤隆建設股份有限公司，除於社區周邊捐贈並認養「德安路口」站特色公車候車亭外，亦持續協助社區優化接駁車服務。她期盼未來建設公司能持續與社區攜手合作，讓接駁巴士服務更加完善，吸引更多居民選擇搭乘公共運輸，減少自行開車，進而促成客運業者評估開闢正式客運路線，改善整體交通環境，達成多方共贏。

▲基隆新橫濱社區接駁車雙線通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

調整後的接駁車路線，不僅便利住戶往返市區，可前往部立基隆醫院、海洋廣場等地，也兼顧通勤族需求，提供往返臺北南港車站及南港展覽館2館的服務，使接駁巴士更符合多數住戶的日常生活與通勤使用。

邱佩琳最後強調，市府樂見社區透過聯合協會整合意見，藉由多次會議與問卷回應實際需求，並與相關單位持續溝通協調，讓原本單一路線升級為市區線與南港線兩條路線，進一步提升居民生活與通勤便利。市府也將持續關注社區交通需求，與社區及相關單位共同努力，逐步完善交通環境。

▲基隆新橫濱社區接駁車雙線通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

