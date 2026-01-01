　
    • 　
>
地方 地方焦點

視障音樂家感動獻演　基隆元旦升旗典禮暖迎2026

▲基隆元旦升旗典禮暖心迎2026。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲迎接2026元旦，基隆舉行「台灣頭·愛永續·迎未來」升旗典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接2026年的到來，基隆市政府今（1日）清晨舉行「台灣頭·愛永續·迎未來」2026年元旦升旗典禮，市長謝國樑、副市長邱佩琳率領市府一級主管與同仁，與市民朋友齊聚一堂，共同迎向台灣頭新年的第一天。謝國樑表示，新的一年市府將持續用心服務市民，從生活中的每一個細節出發，與市民攜手迎向更好的基隆。

謝國樑指出，非常高興能在新年第一道曙光升起之際，與市民朋友一同迎接嶄新的一年。他感謝市民一路以來對市政工作的支持與鼓勵，也感謝副市長邱佩琳及立法委員林沛祥在市政推動上的協助。未來一年，市府將持續在市民安全、交通運輸與產業發展等面向努力推進，透過一點一滴的累積，讓市民實際感受到城市的改變與進步。

▲基隆元旦升旗典禮暖心迎2026。（圖／記者郭世賢翻攝）

本次元旦升旗典禮特別邀請視障鋼琴家許哲誠，以及團員皆為視障人士的「臭豆腐樂團」擔任演出嘉賓，透過溫暖動人的音樂與生命故事，傳遞正向力量，鼓舞人心。儘管清晨氣溫偏低，現場民眾熱情不減，紛紛索取小國旗入場；世紀獅子會與鳳凰獅子會也貼心贊助熱食與熱飲，為參與民眾增添暖意。

典禮在臭豆腐樂團與「基隆城市音樂愛心大使」許哲誠溫暖的琴聲與歌聲中揭開序幕，並邀請SBL基隆黑鳶籃球隊隊員共同參與。在基隆市啄木鳥合唱團領唱、基隆女中儀隊掌旗下，全場齊唱國歌與國旗歌，注視國旗冉冉升起，現場氣氛莊嚴而感動。

謝國樑最後強調，本次升旗典禮以「台灣頭·愛永續·迎未來」為主題，期盼透過市民的熱情參與，展現基隆作為台灣頭所蘊含的溫度與力量。只要心中有愛、讓愛持續延伸，城市就能累積更多正向能量，市府也將與市民攜手同行，共同迎向基隆更美好、永續的未來。

▲基隆元旦升旗典禮暖心迎2026。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆元旦升旗典禮暖心迎2026。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆元旦升旗典禮暖心迎2026。（圖／記者郭世賢翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

