政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就職3周年回顧盤點施政　謝國樑：基隆穩健邁向城市轉型

▲謝國樑就職3周年回顧盤點政績。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲就職滿3周年，謝國樑細數全齡友善施政與城市轉型成果。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（24日）就職滿三周年，對外說明三年來的施政成果與後續推動方向。謝國樑表示，市府團隊過去三年以「全齡友善」為核心目標，從兒少福利、行人環境、數位照護到重大交通建設，逐步累積具體成果，並為城市長期發展奠定基礎。他強調，市政沒有捷徑，「把市政工作做好，就是對未來最好的準備」。

在兒少福利方面，謝國樑指出，市府推動的室內兒童樂園政策獲得家長高度肯定，0至6歲階段累計使用人次已達48萬，滿意度表現亮眼。下一階段，市府也將延伸服務對象，規劃6至12歲及13至18歲兒少與青少年專屬活動空間，例如預計於城際轉運站三樓設置青少年活動區，讓不同年齡層的孩子都能在安全、舒適的環境中成長，視為城市長期投資的重要一環。

▲謝國樑就職3周年回顧盤點政績。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對行人與無障礙環境改善，謝國樑表示，市府大力推動「騎樓整平」政策，近兩年已完成1萬4,624平方公尺整平面積，相較前一屆市府8年間僅完成2,404平方公尺，成效明顯提升六至七倍。目前市府已要求主要幹道須保留1.5公尺以上通行空間，並由各區區長負責督導，持續清除占用與障礙物，確保行人通行安全與順暢。未來也將逐步完成田寮河周邊及火車站周邊騎樓與人行環境整平工程，整體預計完成面積可達27,983平方公尺，進一步串聯市區動線，提升行人安全與城市景觀品質。

在健康照護方面，謝國樑指出，市府建置的「LINE照護平台」已成為市民重要的健康後盾。其中，親子照護平台目前已有2萬多名家長登錄，累計完成6,000多件專業諮詢，甚至有家長在國外旅遊期間，仍能透過平台即時獲得協助，緩解幼兒急症帶來的不安。長輩照護平台亦已有11萬人登錄，同樣完成超過6,000件諮詢服務，協助處理亞健康與急慢性問題，實現跨時段、跨地域限制的照護支持。

▲謝國樑就職3周年回顧盤點政績。（圖／記者郭世賢翻攝）

展望未來，謝國樑也預告，基隆捷運即將舉行首場動工典禮。隨著捷運建設與聯合開發案同步推進，市府將引入新科技與物流產業，目前已有物流業者表達進駐意願，預計可提供約400至1,000個就業機會，目標吸引每日往返雙北的8至10萬名通勤人口回流基隆，提升在地就業機會與城市整體活力。

謝國樑最後表示，不論是電動公車評選、學校營養午餐政策，或天外天ROT案等公共工程，市府皆秉持透明公開、客觀公正原則辦理，確保各項決策與資源配置能接受社會檢驗。未來市府也將持續虛心聆聽各界建言，精進施政細節，穩健推動基隆轉型為兼具生活品質與國際競爭力的現代城市。

對於謝國樑三年來的施政成果，市議員張耿輝表示，整體表現可給予80分，認為市政規劃兼顧多面向市民福祉；市議員蔡旺璉則表示，希望現有市政方向與各項建設能持續推進，讓城市發展不中斷。

▲謝國樑就職3周年回顧盤點政績。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑就職3周年回顧盤點政績。（圖／記者郭世賢翻攝）

12/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

