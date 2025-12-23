北海岸偏鄉奇蹟！金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

▲僅7人出戰拚到最後一刻！金山高中籃球隊黑馬闖進新北前四強。（圖／新北市立金山高中提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

僅7人出戰拚到最後一刻！新北市立金山高中籃球隊在114學年高中乙組籃球聯賽中，以黑馬之姿闖進新北市前四強，成功取得北區複賽門票，為校史寫下嶄新里程碑，也振奮金山及北海岸地區鄉親人心。

金山高中籃球隊在前四強關鍵戰迎戰樹人家商，面對對手兵源充足、可輪替調度的優勢，金山高中僅7名球員全場奮戰，第三節一度落後多達15分。然而球員們憑藉驚人體能與不放棄的鬥志，在第四節全面反撲，最後5分半鐘追回12分差距，終場以5分之差完成戲劇性逆轉，成功挺進四強。

金山高中籃球隊歷史可追溯至1989年，早期國中部籃球隊便已打出名號，2000年代初期更曾於甲組全國賽拿下前3名佳績，並培育出身高165公分、被譽為「小巨人」的職業籃球員簡明富。1996年設立高中部後，學校為延續籃球傳統，同步成立高中部籃球隊，鼓勵國中校隊直升銜接。

近年來偏鄉少子化與3C產品盛行，讓球員招募與培訓日益困難，但在深耕金山超過20年的在地教練吳裕隆帶領下，球隊始終沒有放棄。多名球員自國小便跟隨吳教練練球，一路從稚嫩孩童成長為場上主力，培養出深厚默契與強韌體能。

吳裕隆教練表示，金山高中籃球隊長期進行大量基礎體能與基本功訓練，培養出偏鄉學校特有的吃苦精神，這也是本場比賽能在體力劣勢下逆轉勝出的關鍵。第四節當對手體力明顯下滑時，球員仍能持續快攻，被對手家長戲稱為「放山雞」。

隊長李育昇表示，很高興能在關鍵戰役中展現訓練成果，與隊友並肩作戰的感覺令人難忘；球員張旭佑也感謝教練長期嚴格要求體能，才能在人數不足的情況下撐完全場。

金山高中校長陳玉桂指出，本屆聯賽前四強隊伍中，金山高中是唯一的公立學校，雖然資源不如市區學校充裕，但憑藉扎實訓練與堅毅精神，球隊一步步突破限制、寫下歷史。她也感謝師長、家長、校友與學弟妹遠赴板橋體育館加油，成為球員最強後盾。

陳玉桂表示，金山高中籃球隊接下來將挑戰北區複賽，7名「放山雞」球員也將帶著不服輸的韌性持續拚戰，讓更多人看見北海岸孩子在籃球場上的熱血與堅持。