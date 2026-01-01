　
地方 地方焦點

點亮三好心燈！佛光山極樂寺彩繪燈籠　邱佩琳祈願和諧基隆

▲佛光山極樂寺彩繪燈籠 邱佩琳祈願和諧基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆極樂寺元旦三好燈籠比賽，親子共繪實踐「做好事、說好話、存好心」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

佛光山極樂寺今（1日）舉辦2026年元旦「三好燈籠彩繪比賽」，吸引眾多民眾、親子及學生參與。基隆市副市長邱佩琳於新年第一天前往極樂寺，向信眾、參賽選手及寺內護法大德賀新年，並祈願基隆在星雲大師所提倡的「三好」理念引領下，持續散播歡喜與和諧的力量。

邱佩琳表示，自己上任第一年所參與的大型活動之一，便是極樂寺的燈籠彩繪比賽，至今已邁入第三年，對極樂寺與在地信眾早已產生如同家人般的親切感。她指出，許多民眾在新年期間會前往宮廟點燈祈福，而極樂寺的三好燈籠彩繪比賽別具意義，這不僅是一盞向外祈願的燈，更是一盞提醒與肯定自己在日常生活中實踐「做好事、說好話、存好心」的願行之燈。

▲佛光山極樂寺彩繪燈籠 邱佩琳祈願和諧基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

佛光山極樂寺在住持有傳法師及國際佛光會基隆區護法大德的長期推動下，三好燈籠彩繪比賽已成為極樂寺每年元旦的重要活動之一。活動主題緊扣社會脈動，兼具教育性與時代意義，讓三好理念透過創作與參與，自然融入生活之中，傳遞善意與溫暖。星雲大師倡導的「三好運動」做好事、說好話、存好心，不僅是為人處世的基本修養，更是佛法入世、自利利他的實踐方式，也是推動人間佛教、建設人間淨土的重要基礎。

本次三好燈籠彩繪比賽開放國小、國中、高中學生、18歲以上成人及親子家庭共同參賽，完成彩繪的燈籠將於農曆春節期間進行展示，相關展出地點將另行公告，邀請市民朋友前往欣賞，共同感受新春佳節中滿滿的祝福與希望。

邱佩琳最後強調，只要每個人願意從生活中實踐三好精神，就能成為照亮自己、也溫暖他人的一盞燈。市府也將持續與各界攜手合作，讓善的力量在城市中持續流動，迎向更平安、更和諧的基隆。

▲佛光山極樂寺彩繪燈籠 邱佩琳祈願和諧基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲佛光山極樂寺彩繪燈籠 邱佩琳祈願和諧基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

【捨不得啦】秋田犬坐在校車上不想回家：偶還想跟朋友們玩...

