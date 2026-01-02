管碧玲軍演期間偕海巡官員餐會　謝寒冰提「萬一」：全喝醉了怎辦？





▲海洋委員會主任委員管碧玲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

海委會主委管碧玲遭爆，在12月31日中國解放軍環台軍演之際，與海巡官員至高級婚宴會館聚餐，管碧玲隨即致歉，強調是「惜別餐會」，軍演情況海巡都全程掌握，沒有絲毫鬆懈。對此，媒體人謝寒冰1日表示，管碧玲身為主管不是應該要指揮坐鎮嗎？有什麼事情都要先推辭，解放軍一直強調轉訓為戰，還有心送別？「萬一你們全部都喝醉了，然後突然之間發生什麼事，那怎麼辦」？

謝寒冰於節目《新聞大白話》表示，老實說，本來這些都是例行的、都有這種擴大聚會，有人榮退、調任，辦一些惜別會都沒什麼，問題是，現在對方正在軍演，海巡署在第一線負責衝鋒，下面的弟兄可能在冒生命危險，管碧玲身為主管不是應該要直接指揮坐鎮嗎？就算本來有什麼事情，都應該要先推辭。

謝寒冰認為，解放軍一直強調現在訓練隨時轉訓為戰，也就是看起來像是演習，搞不好立刻變成戰爭，所以海巡署的長官還能夠去吃大餐、有心送別？應該隨時密切注視對方的動向，才好臨機應變。

謝寒冰直言，不知道那天這些人有沒有喝酒，「萬一你們全部都喝醉了，然後突然之間發生什麼事，那怎麼辦」？這個判斷好像就是這些人認定軍演不會怎麼樣，不然怎麼會認為這時候適合去辦宴會？

謝寒冰提到，也不要在那邊吹牛，說「台海唯一的執法者是我們」，如果是唯一執法者，那人家為什麼會在台海出現？對方都在演練登船檢查，已經講明未來會這樣做，海巡署該怎麼辦？有什麼辦法驅離？用廣播、還是LED燈、還是照浪？ 自己真的不知道這些官員在想什麼。

▼謝寒冰。（圖／世新大學提供）